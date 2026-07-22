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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (16:02 IST)

'बंटवारा 1947' का नया गाना 'कहां चले गए हो राम' रिलीज, शबाना आज़मी की भावुक प्रार्थना ने जीता दिल

Batwara 1947 song
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (16:04 IST)
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आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक है। फिल्म की घोषणा, दमदार फर्स्ट पोस्टर और शानदार टीजर के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म प्यार, त्याग और हिम्मत की एक भावुक कहानी दिखाएगी। 
 
अब फिल्म को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच मेकर्स ने इसका नया गाना 'कहां चले गए हो राम' रिलीज कर दिया है। यह गाना एक मां के प्यार, उसके इंतजार और अटूट विश्वास को बेहद खूबसूरती से दिखाता है। वीडियो की शुरुआत शबाना आज़मी के भगवान राम की गहरी भक्ति में लीन होकर प्रार्थना करने से होती है। वहीं उनके पीछे सनी देओल और प्रीति जिंटा खड़े नजर आते हैं। इसके बाद वीडियो एक भव्य जश्न के खूबसूरत दृश्यों की ओर बढ़ता है।
 
वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "एक मां की पुकार। सुनिए 'कहां चले गए हो राम', अब रिलीज हो चुका है। इस पार्टिशन डे, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देखिए #Batwara1947."
 
महान संगीतकार ए. आर. रहमान ने 'कहां चले गए हो राम' को कंपोज, प्रोड्यूस और अरेंज किया है। जावेद अख्तर के दिल छू लेने वाले बोल और अनुराधा पौडवाल व शान की भावुक आवाज़ इस गाने को और भी खास बना देती है। यह गाना सुर और भावनाओं का खूबसूरत मेल है, जो फिल्म की दमदार कहानी की एक झलक दिखाता है। 
इसके भावुक विजुअल्स और दिल को छू लेने वाला संगीत फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा देता है। यह गाना साफ इशारा करता है कि 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में एक बेहद भावनात्मक अनुभव देने वाली फिल्म होगी।
 
'बंटवारा 1947' में शबाना आज़मी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे। करीब तीन दशक बाद इस फिल्म के साथ राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी फिर से साथ आई है। 
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। 'बटवारा 1947' 14 अगस्त 2026, यानी पार्टिशन डे के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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