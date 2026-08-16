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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (13:40 IST)

'बंटवारा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, दूसरे दिन कमाई में 134% का उछाल

Batwara 1947 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (13:42 IST)
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सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' ने 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। भारत के विभाजन के दर्दनाक और भावुक दौर पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। 
 
स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फिल्म को भरपूर फायदा मिला, जिसके चलते दूसरे दिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा गया। फिल्म ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जो कि लगभग 8,721 शो में 15% ऑक्यूपेंसी के साथ एक औसत शुरुआत मानी जा रही थी। 
हालांकि, माउथ पब्लिसिटी और 15 अगस्त की राष्ट्रीय छुट्टी के कारण फिल्म की कमाई में रातों-रात बड़ा बदलाव आया। दूसरे दिन फिल्म ने 134.8% की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज करते हुए 13.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही 'बंटवारा 1947' ने अपने शुरुआती दो दिनों में ही 10 करोड़ और 15 करोड़ रुपये के शुरुआती बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क को आसानी से पार कर लिया है।
 
'बंटवारा 1947' का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब 19.25 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 26.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
 
'आवारापन 2' से कड़ा मुकाबला
बॉक्स ऑफिस पर 'बंटवारा 1947' की सबसे बड़ी चुनौती इसके साथ रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन 2' है। दोनों ही फिल्में एक ही दर्शक वर्ग को लक्षित कर रही हैं और सिनेमाघरों में स्क्रीन शेयर के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि, स्वतंत्रता दिवस पर ऑक्यूपेंसी बढ़कर 34% हो गई, लेकिन लंबे वीकेंड और आने वाले कार्यदिवसों में स्क्रीन्स को बनाए रखने के लिए फिल्म को मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ पर निर्भर रहना होगा।
 
आमीर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ही नई' पर आधारित है। फिल्म विभाजन के दौरान पंजाब के माहौल को दर्शाती है। कहानी सिकंदर मिर्जा (सनी देओल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में लाहौर की एक हवेली में रहने आते हैं। ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि उस हवेली की बुजुर्ग हिंदू मालकिन अब भी वहीं रह रही हैं।
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