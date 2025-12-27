शनिवार, 27 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (16:08 IST)

मौत दिखे तो सलाम करना, सलमान खान के जन्मदिन पर रिलीज हुआ 'बैटल ऑफ गलवान' का धमाकेदार टीजर

Battle of Galwan movie teaser
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर फैंस को खास गिफ्ट मिला है। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर रिलीज कर दिया गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है।
 
फिल्म के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं, जहां वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती सख़्ती, संयमित गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। 
 
खासतौर पर टीजर के आखिरी पलों में उनकी सीधी नज़र दर्शकों से जैसे बात करती है और एक गहरा असर छोड़ जाती है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिलो दिमाग पर असर छोड़ती हैं, जो ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल ज़मीन और उसकी सच्ची हकीकत को साफ दिखाती हैं।
 
टीजर को और असरदार बनाती हैं स्टेबिन बेन की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए भावनाओं और जल्दबाज़ी का एहसास कराती हैं। वहीं हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर अपनी तेज़ और धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई को और भी गहराई  देता है।
 
बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में ही होती है।
 
अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी 'बैटल ऑफ गलवान' बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।
Webdunia
