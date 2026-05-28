गुरुवार, 28 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bandra movie pinjara song release bobby deol dark look
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 28 मई 2026 (13:42 IST)

'बंदर' से आया साल का सबसे जबरदस्त ट्रैक, 'पिंजरा' में दिखा बॉबी देओल का उलझा हुआ और खतरनाक अंदाज

Bandra Movie
बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' की दुनिया हर नए अपडेट के साथ और भी ज्यादा डार्क, रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिलचस्प होती जा रही है। पहले एक धमाकेदार टीज़र ने दर्शकों को अपनी रॉ इमोशंस, डरावनी उथलपुथल और अप्रत्याशित किरदारों की अनोखी दुनिया से रूबरू कराकर जबरदस्त बज़ बनाया, फिर हालिया ट्रैक 'क्यूँ मज़ा आ रहा है' रिलीज हुआ। 
 
अब, मेकर्स ने फिल्म का अगला गाना 'पिंजरा' रिलीज करके फैंस की एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। अमित त्रिवेदी द्वारा कंपोज़ किए गए और उन्हीं की आवाज़ में सजे इस गाने के कड़क और सीधे दिल पर चोट करने वाले बोल सुदीप शर्मा ने लिखे हैं। 
 
'पिंजरा' एक बेहद दमदार और गहरा गाना है, जिसमें जोश के साथ-साथ एक डरावना और बेचैन कर देने वाला अंदाज़ भी महसूस होता है। इस गाने में बॉबी देओल और राज बी. शेट्टी नजर आ रहे हैं, जहां जेल के एक जश्न के दौरान राज बी. शेट्टी अपने बिजली जैसे कड़क डांस मूव्स से पूरी महफिल लूटते दिख रहे हैं। 
वहीं दूसरी तरफ, इसके विजुअल्स बॉबी देओल की उलझी हुई और उथल-पुथल से भरी डेटिंग लाइफ की गहराइयों को दिखाते हैं, जिसमें वे लगातार वासना, जुनून और जज्बातों के भंवर में फंसे (ट्रैप्ड) नजर आ रहे हैं, और सपना पब्बी की रहस्यमयी मौजूदगी हर जगह उनका पीछा कर रही है।
 
वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, इस बवाल से बचना नामुमकिन है!! #Pinjara वीडियो अभी आउट हुआ! 'बंदर' 5 जून को सिनेमाघरों में।
 
'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी कल्ट कहानियों के लेखक सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखित 'बंदर' में बॉबी देओल के साथ सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, राज बी. शेट्टी, रिद्धि सेन, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी और नागेश भोंसले जैसे दमदार कलाकारों की फौज नजर आने वाली है। 
 
निखिल द्विवेदी के 'सैफरन मैजिकवर्क्स' द्वारा निर्मित इस फिल्म को 'ज़ी स्टूडियोज' का मजबूत साथ मिला है। यह फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'बंदर' से आया साल का सबसे जबरदस्त ट्रैक, 'पिंजरा' में दिखा बॉबी देओल का उलझा हुआ और खतरनाक अंदाज

'बंदर' से आया साल का सबसे जबरदस्त ट्रैक, 'पिंजरा' में दिखा बॉबी देओल का उलझा हुआ और खतरनाक अंदाजबॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' की दुनिया हर नए अपडेट के साथ और भी ज्यादा डार्क, रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिलचस्प होती जा रही है। पहले एक धमाकेदार टीज़र ने दर्शकों को अपनी रॉ इमोशंस, डरावनी उथलपुथल और अप्रत्याशित किरदारों की अनोखी दुनिया से रूबरू कराकर जबरदस्त बज़ बनाया, फिर हालिया ट्रैक 'क्यूँ मज़ा आ रहा है' रिलीज हुआ।

डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, FWICE पर साधा निशाना, बोलीं- सलमान को बैन करके दिखाओ

डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, FWICE पर साधा निशाना, बोलीं- सलमान को बैन करके दिखाओबॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों 'डॉन 3' को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिनेता रणवीर सिंह के फिल्म से अचानक वॉकआउट करने के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा रणवीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव के बाद कई सेलेब्स इसके विरोध में आगे आए हैं।

1990 के आर्थिक संकट पर बनी 'गवर्नर' का ट्रेलर रिलीज, मनोज बाजपेयी का विपुल अमृतलाल शाह संग काम करने का सपना हुआ पूरा

1990 के आर्थिक संकट पर बनी 'गवर्नर' का ट्रेलर रिलीज, मनोज बाजपेयी का विपुल अमृतलाल शाह संग काम करने का सपना हुआ पूराफिल्म 'गवर्नर' के दिलचस्प टीजर के बाद, जिसने पहले ही फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी थी, मेकर्स ने अब इसका एक बेहद दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह ट्रेलर भारत के आर्थिक इतिहास के एक ऐसे बेहद अहम और नाजुक दौर को दिखाता है, जब साल 1990 में देश कंगाली और दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था।

विपुल अमृतलाल शाह बोले- 'समुक' तोड़ेगी सिनेमा के सारे नियम, इंटरनेशनल स्केल पर बन रही फिल्म

विपुल अमृतलाल शाह बोले- 'समुक' तोड़ेगी सिनेमा के सारे नियम, इंटरनेशनल स्केल पर बन रही फिल्मबॉलीवुड फिल्मकार विपुल अमृतलाल शाह का कहना है कि 'समुक' एक ऐसी फिल्म है जो सिनेमा के सारे स्थापित नियमों को तोड़ देगी। बॉक्स ऑफिस पर 'द केरल स्टोरी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निडर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने आ रहे हैं।

47 साल में सिंगल स्टेट्स पर ट्रोलिंग पर भड़कीं शमिता शेट्टी, बोलीं- आपने शादी करके क्या उखाड़ लिया?

47 साल में सिंगल स्टेट्स पर ट्रोलिंग पर भड़कीं शमिता शेट्टी, बोलीं- आपने शादी करके क्या उखाड़ लिया?बॉलीवुड में अपनी बेबाक राय और शानदार स्टाइल के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस शमिता शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या शो नहीं, बल्कि इंटरनेट पर उनके सिंगल स्टेटस का मजाक उड़ाने वाले ट्रोल्स को दिया गया उनका करारा जवाब है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com