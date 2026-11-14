'बैंडिट क्वीन' के सीक्वल का ऐलान, दिखेगी फूलन देवी की जेल से संसद तक की कहानी

भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाने वाली फिल्म 'बैंडिट क्वीन' एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। साल 1994 में शेखर कपूर के निर्देशन में बनी इस चर्चित फिल्म के रिलीज होने के ठीक 32 साल बाद इसके सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि हो गई है।

निर्माताओं ने इस नई फिल्म का शीर्षक 'बैंडिट क्वीन, एमपी' रखा है। इस बार फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी 'रात अकेली है' और 'सतलुज' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके फिल्ममेकर हनी त्रेहान को सौंपी गई है, जबकि इसके निर्माण की कमान एक बार फिर अनुभवी निर्माता बॉबी बेदी संभाल रहे हैं।

जेल की सलाखों से संसद की दहलीज तक का सफर

पहली फिल्म जहां फूलन देवी के शुरुआती जीवन, उन पर हुए सामाजिक अत्याचार, चंबल के बीहड़ों में उनके विद्रोह और बदले की आग पर केंद्रित थी, वहीं 'बैंडिट क्वीन, एमपी' उनकी जिंदगी के दूसरे और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को खंगालेगी। फिल्म के नाम में जुड़ा 'एमपी' (Member of Parliament) सीधे तौर पर उनके राजनीतिक सफर और सांसद बनने की यात्रा की ओर इशारा करता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीक्वल की कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां 1994 की फिल्म का अंत हुआ था। साल 1983 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद फूलन देवी ने करीब 11 साल जेल में बिताए। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद उनके जीवन ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से दो बार सांसद चुनी गईं। इस नई फिल्म में उनके जेल से बाहर आने से लेकर साल 2001 में दिल्ली स्थित उनके आवास के बाहर हुई हत्या तक के घटनाक्रम को पर्दे पर उतारा जाएगा।

उमेद सिंह से प्रेम कहानी और अनछुए पहलुओं पर होगा फोकस

निर्माता बॉबी बेदी का मानना है कि फूलन देवी के जीवन में बीहड़ से बाहर आने के बाद भी कई ऐसे उतार-चढ़ाव आए, जिनसे आम दर्शक आज भी अनजान हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए बॉबी बेदी ने बताया कि पहली 'बैंडिट क्वीन' मुख्य रूप से शोषण और प्रतिशोध की कहानी थी, लेकिन सीक्वल इस बात की पड़ताल करेगा कि एक असाधारण और संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बाद जेल से बाहर आकर फूलन ने अपने लिए क्या रास्ता चुना।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नई फिल्म में फूलन देवी और उनके पति उमेद सिंह के रिश्तों तथा प्रेम कहानी को भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और निजी जीवन के अनछुए पहलुओं को भी बेहद संवेदनशीलता के साथ दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा।

हनी त्रेहान ने शुरू की स्क्रिप्ट की तैयारी

इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले निर्देशक हनी त्रेहान फिलहाल फिल्म की पटकथा पर तेजी से काम कर रहे हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में 'मकबूल', 'ओमकारा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले त्रेहान इस फिल्म को अपने करियर की एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं।

मिड-डे से बातचीत में हनी त्रेहान ने कहा कि शेखर कपूर की 'बैंडिट क्वीन' उनकी पीढ़ी के तमाम फिल्मकारों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत रही है। ऐसे में बॉबी बेदी द्वारा इस विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने बताया कि मूल फिल्म की गरिमा को बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है और वह इस समय बॉबी बेदी द्वारा वर्षों में जुटाए गए गहन रिसर्च का अध्ययन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि लेखक माला सेन की चर्चित किताब पर आधारित 1994 की 'बैंडिट क्वीन' में अभिनेत्री सीमा बिस्वास ने फूलन देवी का जीवंत किरदार निभाकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। फिल्म में निर्मल पांडे और मनोज बाजपेयी जैसे कलाकारों के अभिनय की भी खूब सराहना हुई थी। यह फिल्म 67वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी बनी थी। फिलहाल 'बैंडिट क्वीन, एमपी' की स्टारकास्ट को लेकर सस्पेंस बरकरार है।