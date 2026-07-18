  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bajrangi bhaijaan completes 11 years hrithik roshan aamir khan rejected film before salman khan
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (11:19 IST)

'बजरंगी भाईजान' के 11 साल: सलमान नहीं थे पहली पसंद, इन सितारों ने फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट

Bajrangi Bhaijaan 11 years
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (11:22 IST)
google-news
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को रिलीज हुए 11 साल पूरे हो गए है। बजरंगी भाईजान सलमान के करियर की एक ऐसी फिल्म है जिसने अपनी कहानी से देशभर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में सलमान ने अपनी भूमिका से दर्शकों की आंखे नम कर दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे पहले यह फिल्म कई सितारों को ऑफर की गई थी।
 
इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी होते ही लेखक विजयेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले फिल्मकार राकेश रोशन और अभिनेता रितिक रोशन से संपर्क किया था। उन्हें फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने फिल्म की पूरी तैयारी कर ली। रितिक इसमें 'बजरंगी भाईजान' का किरदार निभाने वाले थे। हालांकि, बाद में राकेश रोशन और विजयेंद्र के बीत बात नहीं बन पाई। 
इसके बाद लेखक विजयेंद्र फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर कबीर खान के पास पहुंच गए। खबरों के अनुसार इस फिल्म को रितिक रोशन, आमिर खान, रजनीकांत, अल्लू अर्जुन और पुनीत राजकुमार को ठुकरा चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर फिल्म में कुछ बदलाव चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फिल्म को मना करने के साथ ही सलमान का नाम भी मेकर्स को सुझाया। और बजरंगी बन गए सलमान खान।
 
एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया था कि आमिर ने इस फिल्म को न करने के साथ ही निर्देशक को उनका नाम भी सुझाया। आमिर खान ने बजरंगी भाईजान को रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि वे फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव चाहते थे।
फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब का किरदार निभाते हुए देखा गया था, लेकिन इस किरदार के लिए पहले इमरान हाशमी से संपर्क किया गया था। उन्होंने फिल्म में इस भूमिका को ठुकराते हुए कहा था कि उन्हें उनका किरदार बहुत छोटा लग रहा है। 
 
'बजरंगी भाईजान' 90 करोड़ रुपए की लागत में बनी और इसे दुनियाभर के खूब पसंद किया गया। फिल्म ने भारत में 321 करोड़ रुपए का बिजनेस कर कई रिकॉर्ड्स कायम किए थे। जबकि दुनियाभर में इस फिल्म ने लगभग 969 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कभी 'काली बिल्ली' कहकर उड़ाया गया मजाक, आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहीं प्रियंका चोपड़ा

कभी 'काली बिल्ली' कहकर उड़ाया गया मजाक, आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहीं प्रियंका चोपड़ाबॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। मिस वर्ल्ड का ताज जीतने से लेकर बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली प्रियंका करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। लेकिन उनकी सफलता का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था।

44 साल की हुईं प्रियंका चोपड़ा, जानिए कैसे जमशेदपुर की लड़की बनी बॉलीवुड और हॉलीवुड की सुपरस्टार

44 साल की हुईं प्रियंका चोपड़ा, जानिए कैसे जमशेदपुर की लड़की बनी बॉलीवुड और हॉलीवुड की सुपरस्टारबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा 44 वर्ष की हो गई हैं। 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरेली से पूरी की। बाद में उन्होंने लखनऊ और मुंबई से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। इस बीच उनका रूझान मॉडलिंग इंडस्ट्री की ओर हो गया और वह मॉडल के रूप में काम करने लगीं।

'बजरंगी भाईजान' के 11 साल: सलमान नहीं थे पहली पसंद, इन सितारों ने फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट

'बजरंगी भाईजान' के 11 साल: सलमान नहीं थे पहली पसंद, इन सितारों ने फिल्म को कर दिया था रिजेक्टबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को रिलीज हुए 11 साल पूरे हो गए है। बजरंगी भाईजान सलमान के करियर की एक ऐसी फिल्म है जिसने अपनी कहानी से देशभर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में सलमान ने अपनी भूमिका से दर्शकों की आंखे नम कर दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे पहले यह फिल्म कई सितारों को ऑफर की गई थी।

तीसरी शादी के बाद आमिर खान को बिश्नोई गैंग की धमकी, कहा- 'लव जिहाद' बर्दाश्त नहीं करेंगे!

तीसरी शादी के बाद आमिर खान को बिश्नोई गैंग की धमकी, कहा- 'लव जिहाद' बर्दाश्त नहीं करेंगे!बॉलीवुड गलियारे से एक बार फिर सुरक्षा को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सलमान खान के बाद अब मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कथित तौर पर धमकी मिली है। आमिर खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है।

दिशा पाटनी बनाम कृति सेनन; बोल्डनेस और स्टाइल के मामले में इंटरनेट पर कौन किस पर पड़ता है भारी?

दिशा पाटनी बनाम कृति सेनन; बोल्डनेस और स्टाइल के मामले में इंटरनेट पर कौन किस पर पड़ता है भारी?दिशा पाटनी और कृति सेनन दोनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शामिल हैं, लेकिन उनका फैशन अंदाज एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां दिशा अपने फिटनेस, बोल्ड लुक्स और ग्लैमरस आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं, वहीं कृति अपनी एलिगेंट, मॉडर्न और हाई-फैशन स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचती हैं। जानिए दोनों की फैशन पसंद, सोशल मीडिया इम्पैक्ट और आखिर किसका स्टाइल दर्शकों को ज्यादा पसंद आता है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।