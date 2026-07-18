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'बजरंगी भाईजान' के 11 साल: सलमान नहीं थे पहली पसंद, इन सितारों ने फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को रिलीज हुए 11 साल पूरे हो गए है। बजरंगी भाईजान सलमान के करियर की एक ऐसी फिल्म है जिसने अपनी कहानी से देशभर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में सलमान ने अपनी भूमिका से दर्शकों की आंखे नम कर दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे पहले यह फिल्म कई सितारों को ऑफर की गई थी।
इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी होते ही लेखक विजयेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले फिल्मकार राकेश रोशन और अभिनेता रितिक रोशन से संपर्क किया था। उन्हें फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने फिल्म की पूरी तैयारी कर ली। रितिक इसमें 'बजरंगी भाईजान' का किरदार निभाने वाले थे। हालांकि, बाद में राकेश रोशन और विजयेंद्र के बीत बात नहीं बन पाई।
इसके बाद लेखक विजयेंद्र फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर कबीर खान के पास पहुंच गए। खबरों के अनुसार इस फिल्म को रितिक रोशन, आमिर खान, रजनीकांत, अल्लू अर्जुन और पुनीत राजकुमार को ठुकरा चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर फिल्म में कुछ बदलाव चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फिल्म को मना करने के साथ ही सलमान का नाम भी मेकर्स को सुझाया। और बजरंगी बन गए सलमान खान।
एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया था कि आमिर ने इस फिल्म को न करने के साथ ही निर्देशक को उनका नाम भी सुझाया। आमिर खान ने बजरंगी भाईजान को रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि वे फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव चाहते थे।
फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब का किरदार निभाते हुए देखा गया था, लेकिन इस किरदार के लिए पहले इमरान हाशमी से संपर्क किया गया था। उन्होंने फिल्म में इस भूमिका को ठुकराते हुए कहा था कि उन्हें उनका किरदार बहुत छोटा लग रहा है।
'बजरंगी भाईजान' 90 करोड़ रुपए की लागत में बनी और इसे दुनियाभर के खूब पसंद किया गया। फिल्म ने भारत में 321 करोड़ रुपए का बिजनेस कर कई रिकॉर्ड्स कायम किए थे। जबकि दुनियाभर में इस फिल्म ने लगभग 969 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था।
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