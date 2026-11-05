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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (12:07 IST)

रणबीर कपूर की 'रामायण' देखकर भावुक हुए बादशाह, इस एक सीन ने जीत लिया दिल

Ramayana Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (12:07 IST)
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रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। सिर्फ आम दर्शक ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां भी इस मेगा प्रोजेक्ट को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। अब मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह ने फिल्म देखने के बाद अपना ऐसा रिव्यू दिया है, जिसने 'रामायण' को लेकर चर्चाओं का बाजार और गर्म कर दिया है। 
 
बादशाह ने फिल्म के विजुअल्स, शानदार संगीत और कलाकारों की अदाकारी की जमकर सराहना की है। हालांकि, एक खास दृश्य ऐसा रहा, जिसने उन्हें अंदर तक भावुक कर दिया। बादशाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। 
 
उन्होंने दर्शकों से इस फिल्म को जरूर देखने की अपील करते हुए निर्माता नमित मल्होत्रा के काम की तारीफ की। सिंगर के मुताबिक, फिल्म का हर फ्रेम बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसकी भव्यता और पर्दे पर दिखाई गई दुनिया दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने वाली है।
 
बादशाह ने फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर भी अपना उत्साह जाहिर किया। उन्होंने रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह समेत सभी कलाकारों की तारीफ की। उनका मानना है कि कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी उन्हें काफी प्रभावशाली लगा।
जटायु का दृश्य देख भर आईं बादशाह की आंखें
बादशाह के रिव्यू में सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात ने खींचा, वह है जटायु से जुड़ा भावुक दृश्य। सिंगर ने बताया कि फिल्म में जटायु और रावण के बीच फिल्माया गया प्रसंग बेहद शानदार है। इसे देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामायण की यह कहानी भले ही लोगों ने बचपन से सुनी हो, लेकिन बड़े पर्दे पर इसे जिस भव्यता और भावनात्मक गहराई के साथ पेश किया गया है, वह दर्शकों को भावुक कर सकता है।
 
बादशाह ने फिल्म के 'धरती अंबर' थीम का भी खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने इस दृश्य को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाते हुए कहा कि यह ऐसा पल है, जिसे देखने के बाद लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। उनके इस रिव्यू से साफ है कि फिल्म में सिर्फ बड़े विजुअल्स ही नहीं, बल्कि भावनाओं और कहानी के अहम प्रसंगों पर भी खास ध्यान दिया गया है।
 
4000 करोड़ के बजट में बनी है 'रामायण'
निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण' को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिल्म का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इसके भव्य विजुअल इफेक्ट्स तैयार करने की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता स्टूडियो डीएनईजी ने संभाली है। फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने किया है। 
 
रणबीर राम तो यश बने रावण
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार स्टारकास्ट है। रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। साउथ सुपरस्टार यश को रावण के रूप में पेश किया गया। वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में हैं। इसके अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह और अनिल कपूर भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं।
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