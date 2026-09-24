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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (16:42 IST)

आयुष्मान खुराना की लगातार दो फिल्मों से वापसी, 'उड़ता तीर' और 'ये प्रेम मोल लिया' में दिखेगा बिल्कुल अलग अंदाज

Ayushmann Khurrana
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (16:43 IST)
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आयुष्मान खुराना बड़े पर्दे पर लगातार दो फिल्मों के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं और दोनों फिल्में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले 'उड़ता तीर' रिलीज होगी, जो सारा अली खान के साथ एक तेज-रफ्तार स्पाई कॉमेडी है और इसका निर्देशन आकाश कौशिक ने किया है। इसके बाद सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी और शरवरी अभिनीत म्यूजिकल फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' रिलीज होगी। 
 
दो फिल्में, दो अलग-अलग दुनिया और अभिनय की दो बिल्कुल अलग चुनौतियां आयुष्मान के करियर के उस पहलू को रेखांकित करती हैं, जो शुरुआत से ही उनकी पहचान का हिस्सा रहा है—वह खुद को किसी एक जॉनर तक सीमित किए बिना लगातार अलग-अलग जॉनर के बीच सहजता से अपनी जगह बनाते रहे हैं।
 
आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी और धर्मा प्रोडक्शंस तथा सिख्या एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित उड़ता तीर जासूसी की दुनिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में हाई-स्टेक्स पेट्रियोटिक एक्शन और कॉमिक अराजकता का मेल देखने को मिलेगा। आयुष्मान फिल्म की एक अप्रत्याशित कहानी के केंद्र में हैं, जहां किसी को भी पूरी तरह पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है।
इसके बाद आयुष्मान ये प्रेम मोल लिया के साथ एक बिल्कुल अलग सिनेमाई दुनिया में प्रवेश करेंगे। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी यह फिल्म शरवरी के साथ उनकी नई जोड़ी को पेश करती है और निर्देशक की सिग्नेचर इमोशनल और फैमिली-केंद्रित कहानी कहने की शैली को एक मजबूत म्यूजिकल कोर के साथ जोड़ती है। हिमेश रेशमिया के संगीत से सजी यह फिल्म आयुष्मान को हिंदी सिनेमा की भावनात्मक और संगीतप्रधान दुनिया में वापस ले जाती है, जहां कहानी प्यार, परिवार और रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है।
 
आयुष्मान खुराना ने कहा, अपनी पहली फिल्म से ही मैं दर्शकों को सरप्राइज करना चाहता था और, उससे भी ज्यादा, एक अभिनेता के तौर पर खुद को सरप्राइज करना चाहता था। मैंने कभी खुद को किसी एक इमेज या जॉनर तक सीमित रखने में विश्वास नहीं किया, चाहे वह सोशल कॉमेडी हो, कोई अनकही-सी प्रेम कहानी, इंटेंस ड्रामा, देशभक्ति पर आधारित कॉमेडी या म्यूजिकल फैमिली सागा। 
 
उन्होंने कहा, मेरे लिए हर फिल्म एक नए इमोशन को एक्सप्लोर करने और अपने व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को सामने लाने का मौका होती है। यह बात मेरे लिए बेहद खास है कि इन लगातार बदलावों के बावजूद दर्शकों ने मुझे स्वीकार किया है। मैं आगे भी रिस्क लेना चाहता हूं, ऐसी कहानियां चुनना चाहता हूं जो मुझे चुनौती दें और ऐसे परफॉर्मेंस देना चाहता हूं जो दर्शकों को हर बार अनुमान लगाने पर मजबूर करें।
 
मुझे सबसे ज्यादा जो चीज उत्साहित करती है, वह है इस सफर का अनिश्चित और अप्रत्याशित होना। मैं चाहता हूं कि मेरी हर फिल्म एक नए चैप्टर की तरह महसूस हो—एक नई दुनिया, एक नई रिदम और मेरा एक नया रूप। उड़ता तीर और ये प्रेम मोल लिया मेरे लिए बिल्कुल अलग अनुभव हैं और इन दोनों के बीच का यही कॉन्ट्रास्ट मुझे इनकी ओर आकर्षित करता है। 

एक फिल्म मुझे जॉनर की सीमाओं को तोड़ने वाली, पहले कभी न देखी गई देशभक्ति पर आधारित कॉमेडी के पागलपन और ह्यूमर को एक्सप्लोर करने का मौका देती है, जबकि दूसरी मुझे फैमिली ड्रामा की गर्मजोशी, भावनाओं और संगीत की दुनिया में ले जाती है। मेरे लिए वर्सेटिलिटी सिर्फ जॉनर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि हर किरदार की सच्चाई को तलाशना और यह सुनिश्चित करना है कि जब भी दर्शक मुझे पर्दे पर देखें, उन्हें हर बार कुछ नया महसूस हो।”
 
शुरुआत से ही अलग-अलग जॉनर के बीच सहजता से बदलाव करने की क्षमता आयुष्मान के सफर का अहम हिस्सा रही है। असामान्य और अलग तरह के नायकों और सोशल कॉमेडी से लेकर रोमांस, ड्रामा और एक्शन तक, और अब पेट्रियोटिक कॉमेडी व म्यूजिकल फैमिली ड्रामा तक—उनकी फिल्मोग्राफी लगातार अलग-अलग जॉनर और फॉर्मेट्स के बीच आगे बढ़ती रही है। 
 
आयुष्मान ने अनिश्चितता और अप्रत्याशितता को अपनी खास पहचान बना लिया है। बहुत कम कलाकार इतने अलग-अलग तरह के जॉनर और किरदारों के बीच जाने का जोखिम उठाते हैं। आयुष्मान ने यह लगातार किया है और दर्शकों ने भी उनसे किसी एक तरह की भूमिका की पुनरावृत्ति की उम्मीद करने के बजाय उनकी वर्सेटिलिटी पर भरोसा करना सीख लिया है।
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