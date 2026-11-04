लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तार

बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से आपराधिक गिरोहों के नाम पर जारी खौफ का फायदा उठाकर रातों-रात अमीर बनने की साजिश रचने वाले एक पेशेवर को मुंबई पुलिस ने बेनकाब किया है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में एक आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोप है कि उसने मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर समेत कई नामचीन हस्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ऑडियो क्लिप्स के जरिए जान से मारने की धमकियां दीं और करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी।

5 करोड़ रुपये की मांगी थी रंगदारी

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अनुसार, अभिनेता तुषार कपूर को हाल ही में एक वॉयस मैसेज मिला था। इसमें खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद करीबी शूटर 'हैरी बॉक्सर' बताकर 5 करोड़ रुपये की मोटी रकम की मांग की गई थी। धमकी भरा मैसेज मिलने के तुरंत बाद अलर्ट हुए अभिनेता ने इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी।

इसके अलावा, आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को भी धमकाने की कोशिश की थी। फिल्म जगत में हालिया फायरिंग घटनाओं और बिश्नोई गैंग की लगातार मिल रही धमकियों के बीच इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था।

फॉरेंसिक जांच में खुला 'झूठे गैंग' का राज

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सबसे पहले तुषार कपूर को भेजे गए धमकी भरे ऑडियो मैसेज की गहन फॉरेंसिक जांच कराई। पुलिस के पास उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड में मौजूद हैरी बॉक्सर के मूल ऑडियो सैंपल्स से जब इस वॉयस क्लिप का मिलान किया गया, तो दोनों आवाजों में कोई मेल नहीं मिला।



इसके बाद क्राइम ब्रांच को यह समझते देर नहीं लगी कि यह किसी असली गैंगस्टर का काम नहीं, बल्कि माहौल का फायदा उठाकर डराने-धमकाने और पैसे ऐंठने की कोशिश करने वाले किसी तीसरे शख्स का काम है।

टेक्निकल सर्विलांस से ट्रैकिंग और गिरफ्तारी

डिजिटल फॉरेंसिक और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर साइबर सेल ने धमकी देने वाले इंस्टाग्राम प्रोफाइल के आईपी एड्रेस और ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक किया। जांच की सुई सीधे बेंगलुरु में कार्यरत आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा पर जाकर टिकी।



मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम ने बेंगलुरु पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त राजतिलक रौशन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी वैभव मिश्रा को बेंगलुरु की स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई लाया जा रहा है।

बिश्नोई गैंग से सीधा संबंध नहीं

पुलिस अधिकारियों के शुरुआती बयान के मुताबिक, जांच में अब तक आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी अन्य अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मुंबई में फिल्म अभिनेताओं के घरों के बाहर हाल में हुई फायरिंग और धमकियों के बाद बने दहशत के माहौल को देखकर आरोपी ने शॉर्टकट से करोड़पति बनने का प्लान बनाया था।

हालांकि, पुलिस का कहना है कि मुंबई लाकर आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि क्या इस नेटवर्क में उसके साथ कोई और भी शामिल था या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया।