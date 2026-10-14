आयुष्मान खुराना ने बताया 'उड़ता तीर' को खास बनाने वाला फैक्टर, बोले- कहानी में आते हैं नए ट्विस्ट

दूसरे ट्रेलर में कॉमेडी, एक्शन और एंटरटेनमेंट का और भी बड़ा डोज देने वाली 'उड़ता तीर' बड़े पर्दे पर दर्शकों को मनोरंजन से भरपूर सफर पर ले जाने का वादा करती है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत यह फिल्म अपने तरह की पहली पेट्रियोटिक कॉमेडी है, जो दर्शकों को कॉमिक अफरा-तफरी, मजेदार परिस्थितियों और हर मोड़ पर मिलने वाले सरप्राइज से भरी दुनिया में ले जाती है।

फिल्म की अनोखी कॉमिक दुनिया के बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना कहते हैं, जब आपको लगता है कि आपको पता है कि उड़ता तीर की कहानी किस ओर जा रही है, तभी इसमें एक नया मोड़ आ जाता है। मेरे लिए इस फिल्म का असली हीरो इसका अनोखा और अलग-अलग जॉनर को मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है।

उन्होंने कहा, हमने देशभक्ति पर आधारित फिल्में, एक्शन फिल्में और कॉमेडी फिल्में देखी हैं, लेकिन इन तीनों को इतने मजेदार और गैर-पारंपरिक अंदाज में एक साथ पेश करना ऐसा है, जो दर्शकों ने पहले शायद ही देखा हो। हमने इस दुनिया को रचने में खूब मजा किया है और मुझे यकीन है कि बड़े पर्दे पर इसे देखते हुए दर्शक भी इसके सरप्राइज, पागलपन और हंसी-मजाक का भरपूर आनंद लेंगे।

अलग-अलग जॉनर में काम करने और लीक से हटकर कहानियां चुनने के लिए पहचाने जाने वाले आयुष्मान इस फिल्म के साथ कॉमेडी में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म एक अनोखे परिवेश में ह्यूमर और एक्शन को एक साथ लेकर आती है। नया ट्रेलर एक ऐसे थिएट्रिकल अनुभव की झलक देता है, जो सरप्राइज और भरपूर हंसी से भरा है।

फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ मुकुल देव, राम कपूर, रघुबीर यादव, बृजेन्द्र काला, गुलशन ग्रोवर, सुहैल नैय्यर, राहुल बोस और सुप्रिया पिलगांवकर भी नजर आएंगे। आकाश ए. कौशिक द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन ने धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है। उड़ता तीर 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।