आयुष्मान खुराना से मांगी करोड़ों की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया धमकी भरा ऑडियो

हिंदी सिनेमा जगत में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और आपराधिक गिरोहों की आहट से हलचल तेज हो गई है। टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अब अभिनेता आयुष्मान खुराना को रंगदारी का धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला है। इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

खबरों के मुताबिक, आयुष्मान खुराना को भेजे गए ऑडियो मैसेज में धमकी देने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। ऑडियो भेजने वाले ने एक्टर से करोड़ों रुपये की रंगदारी की मांग की है। धमकी मिलने की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।

पुलिस तकनीकी सर्विलांस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उस ऑडियो क्लिप की गहनता से पड़ताल कर रही है। पुलिस अपने पुराने रिकॉर्ड्स में मौजूद वॉयस सैंपल्स से धमकी देने वाले की आवाज का मिलान कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि मैसेज वाकई किसी संगठित आपराधिक गिरोह का है या किसी सिरफिरे का काम।

बीते कुछ समय में बॉलीवुड सितारों को लगातार मिल रही धमकियों ने फिल्म इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। आयुष्मान खुराना से पहले अभिनेता तुषार कपूर को भी 'हैरी बॉक्सर' नामक पहचान का इस्तेमाल कर एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला था। हालांकि, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आशंका जताई थी कि तुषार कपूर वाला मामला एक 'होक्स' या फर्जी मैसेज हो सकता है।

इसके अलावा, कुछ दिन पहले अभिनेता टाइगर श्रॉफ के आवास के बाहर हुई संदिग्ध गोलीबारी की घटना ने भी पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया था। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद मुंबई पुलिस ने फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन धमकियों के पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है या ये महज अफवाह फैलाने वाले 'होक्स कॉलर्स' का काम है।

रंगदारी और धमकी की इस खबर के मीडिया में आने के बावजूद, आयुष्मान खुराना या उनकी पीआर टीम (PR Team) की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस पूरे मामले पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।



यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आयुष्मान खुराना अपनी हालिया रिलीज हुई स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आकाश ए. कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे जासूस की कहानी पर आधारित है, जो एक हादसे के दौरान अपनी याददाश्त खो बैठता है और उसके बाद शुरू होता है भ्रम, एक्शन और कॉमेडी का बवंडर।