  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ayushmann khurrana receives extortion threat audio message in name of lawrence bishnoi gang
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (13:41 IST)

आयुष्मान खुराना से मांगी करोड़ों की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया धमकी भरा ऑडियो

Ayushmann Khurrana Threat
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (13:42 IST)
google-news
हिंदी सिनेमा जगत में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और आपराधिक गिरोहों की आहट से हलचल तेज हो गई है। टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अब अभिनेता आयुष्मान खुराना को रंगदारी का धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला है। इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। 
 
खबरों के मुताबिक, आयुष्मान खुराना को भेजे गए ऑडियो मैसेज में धमकी देने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। ऑडियो भेजने वाले ने एक्टर से करोड़ों रुपये की रंगदारी की मांग की है। धमकी मिलने की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। 
पुलिस तकनीकी सर्विलांस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उस ऑडियो क्लिप की गहनता से पड़ताल कर रही है। पुलिस अपने पुराने रिकॉर्ड्स में मौजूद वॉयस सैंपल्स से धमकी देने वाले की आवाज का मिलान कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि मैसेज वाकई किसी संगठित आपराधिक गिरोह का है या किसी सिरफिरे का काम।
 
बीते कुछ समय में बॉलीवुड सितारों को लगातार मिल रही धमकियों ने फिल्म इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। आयुष्मान खुराना से पहले अभिनेता तुषार कपूर को भी 'हैरी बॉक्सर' नामक पहचान का इस्तेमाल कर एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला था। हालांकि, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आशंका जताई थी कि तुषार कपूर वाला मामला एक 'होक्स' या फर्जी मैसेज हो सकता है।
 
इसके अलावा, कुछ दिन पहले अभिनेता टाइगर श्रॉफ के आवास के बाहर हुई संदिग्ध गोलीबारी की घटना ने भी पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया था। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद मुंबई पुलिस ने फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन धमकियों के पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है या ये महज अफवाह फैलाने वाले 'होक्स कॉलर्स' का काम है।
रंगदारी और धमकी की इस खबर के मीडिया में आने के बावजूद, आयुष्मान खुराना या उनकी पीआर टीम (PR Team) की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस पूरे मामले पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।
 
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आयुष्मान खुराना अपनी हालिया रिलीज हुई स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आकाश ए. कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे जासूस की कहानी पर आधारित है, जो एक हादसे के दौरान अपनी याददाश्त खो बैठता है और उसके बाद शुरू होता है भ्रम, एक्शन और कॉमेडी का बवंडर।   
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'प्रताप' का नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज, यादों, प्यार और लौटने के वादे के एहसास को करता है बयां

टीकू तलसानिया और पूजा जोशी की फिल्म ‘देवी विज्ञानम्’ का ट्रेलर रिलीज, आस्था और विज्ञान का दिखेगा अनूठा संगम

टीकू तलसानिया और पूजा जोशी की फिल्म ‘देवी विज्ञानम्’ का ट्रेलर रिलीज, आस्था और विज्ञान का दिखेगा अनूठा संगमआस्था की शक्ति, सनातन संस्कृति की विरासत और विज्ञान की दिलचस्प दुनिया… इन तीनों का अनूठा मेल लेकर आ रही हिंदी फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का बहुप्रतीक्षित ऑफिशियल ट्रेलर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में एक भव्य समारोह के दौरान लॉन्च किया गया।

आयुष्मान खुराना से मांगी करोड़ों की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया धमकी भरा ऑडियो

आयुष्मान खुराना से मांगी करोड़ों की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया धमकी भरा ऑडियोहिंदी सिनेमा जगत में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और आपराधिक गिरोहों की आहट से हलचल तेज हो गई है। टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अब अभिनेता आयुष्मान खुराना को रंगदारी का धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला है। इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

'प्रताप' का नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज, यादों, प्यार और लौटने के वादे के एहसास को करता है बयां

'प्रताप' का नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज, यादों, प्यार और लौटने के वादे के एहसास को करता है बयांकुछ वादे ऐसे होते हैं, जो वक्त और हालात बदलने के बावजूद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वे यादों, उम्मीदों और भावनाओं के जरिए हमारे साथ बने रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को पर्दे पर उतारते हुए अमित साध और ईशा देओल स्टारर फिल्म 'प्रताप' के मेकर्स अपना नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज कर रहे हैं।

रामायण के फैन विराट कोहली का सेलिब्रेशन Viral, हवा में छलांग और फिर धनुष-बाण वाला अंदाज, आप भी देखें VIDEO

रामायण के फैन विराट कोहली का सेलिब्रेशन Viral, हवा में छलांग और फिर धनुष-बाण वाला अंदाज, आप भी देखें VIDEOभारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने खेल के साथ-साथ अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले जा रहे पहले वनडे में विराट ने ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी ही नहीं, सोशल मीडिया पर फैंस भी उनके मुरीद हो गए। हालांकि, इस कैच से ज्यादा चर्चा उनके विकेट लेने के बाद किए गए सेलिब्रेशन की हो रही है। विराट ने धनुष-बाण चलाने के अंदाज में जश्न मनाया, जिसके बाद फैंस को रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण की याद आ गई।

Bigg Boss 20: लव गिल की मां ने माही विज को सुनाई खरी-खोटी, नेशनल टीवी पर झूठ बोलकर फंसीं एक्ट्रेस!

Bigg Boss 20: लव गिल की मां ने माही विज को सुनाई खरी-खोटी, नेशनल टीवी पर झूठ बोलकर फंसीं एक्ट्रेस!रियालिटी शो 'बिग बॉस सीजन 20' में दिवाली का हफ्ता इमोशन्स और हाई-वोल्टेज ड्रामे से भरपूर नजर आ रहा है। दो महीने से अपनों से दूर घर के कंटेस्टेंट्स को जब परिवार वालों की आवाज सुनने का मौका मिला, तो माहौल काफी भावुक हो गया। हालांकि, खुशियों और आंसुओं के इस पल के बीच टीवी एक्ट्रेस माही विज के लिए स्थिति बेहद असहज हो गई।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।