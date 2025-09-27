शनिवार, 27 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ayushmann khurrana rashmika mandana nawazuddin siddiqui starrer thamma moive trailer out
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (13:40 IST)

आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की थामा का ट्रेलर हुआ रिलीज, बेताल बनकर छाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी

Thamma Movie Trailer
मैडॉक फिल्म्स की 'हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' की अगली फिल्म 'थामा' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'थामा' से इस यूनिवर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो रही है। वहीं अब मेकर्स ने 'थामा' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 
 
फिल्म में जहां आयुष्मान खुराना थामा की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्धीकी बेताल नाम के विलेन के रोल में दिख रहे हैं, जिसे धरती पर लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। लेकिन वो दूसरों की मदद करने के बदले, खुद उनकी जान लेना चाहता है। इसके लिए वह अपनी फौज भी बना रहा है। वहीं रश्मिका मंदाना एक वैम्प के किरदार में हैं। 
 
ट्रेलर की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, 'तुम बेताल हो और तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है।' लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पिशाच एक विद्रोही निकलता है जो अपने जैसे और लोगों को पैदा करना चाहता है और इंसानों का खून पीता है।
 
इसके बाद आयुष्मान खुराना की एंट्री होती है, एक साधारण आदमी जो अचानक पिशाच बन जाता है। उसे रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है, जो खुद एक वैम्प है। लेकिन उनके प्यार को जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आयुष्मान को रश्मिका की जान बेताल जैसे खूंखार विलेन से बचानी होती है। 
 
ट्रेलर में डर के साथ कॉमेडी का भी तड़का देखने को लिम रहा है। वहीं आयुष्मान के पिता का किरदार निभा रहे परेश रावल अपने बेबाक हास्य से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ट्रेलर में वरुण धवन की भेड़िया के रूप में वापसी और नोरा फतेही के ज़बरदस्त कैमियो की झलक भी दिखाई गई है।
 
'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स को 'थामा' से भी बहुत उम्मीदें हैं। 'थामा' का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। यह फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नवजोत सिंह सिद्धू की अजब-गजब शायरियों की दीवानी हुईं मलाइका, लिखेंगी किताब!

नवजोत सिंह सिद्धू की अजब-गजब शायरियों की दीवानी हुईं मलाइका, लिखेंगी किताब!बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' का नया सीज़न आखिरकार जल्दी शुरू होने वाला है, और मंच पर जोश, जुनून और जादू का माहौल है। इस बार शो को नवजोत सिंह सिद्धू, मलाइका अरोड़ा और शान जज करने वाले हैं। ये एक साथ आकर दर्शकों को प्रतिभा, ग्लैमर और मनोरंजन का शानदार संगम दे रहे हैं।

राहुल मिश्रा के स्प्रिंग/समर 2026 डेब्यू में नोरा फतेही ने ज़बरदस्त ग्लोबल ग्लैमर का तड़का लगाया, टिकी सबकी निगाहें

राहुल मिश्रा के स्प्रिंग/समर 2026 डेब्यू में नोरा फतेही ने ज़बरदस्त ग्लोबल ग्लैमर का तड़का लगाया, टिकी सबकी निगाहेंग्लोबल स्टार नोरा फतेही ने दुबई में अपनी रहस्यमयी आकर्षण से सबका ध्यान खींचा, जब वे राहुल मिश्रा के फ्रेश कलेक्शन से एक प्लेड पिंक कॉर्सेट गाउन में नजर आई। यह कलेक्शन AFEW बैनर के तहत उनके स्प्रिंग-समर 2026 रेडी-टू-वियर लाइन का हिस्सा है।

Bigg boss 19 : घर से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, सोशल मीडिया पर हैं लाखों की फैन फॉलोइंग

Bigg boss 19 : घर से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, सोशल मीडिया पर हैं लाखों की फैन फॉलोइंगसलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए इस हफ्ते 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे। इस लिस्ट में आवेज दरबार, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना का नाम शामिल है। वहीं अब घर से एक कंटेस्टेंट का पत्ता कट गया है, जिसका नाम सुनकर आपको शॉक्ड लग सकता है।

रूमानी फिल्मों के जरिए यश चोपड़ा ने दर्शकों के बीच बनाई खास पहचान

रूमानी फिल्मों के जरिए यश चोपड़ा ने दर्शकों के बीच बनाई खास पहचानबॉलीवुड में यश चोपड़ा को एक फिल्मकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने रूमानी फिल्मों के जरिए दर्शको के बीच अपनी खास पहचान बनाई। पंजाब के लाहौर में 27 सितंबर 1932 को जन्में यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता-निर्देशक थे। अपने करियर के शुरूआती दौर में यश चोपड़ा ने आइएस जौहर के साथ बतौर सहायक काम किया।

व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में जाह्नवी कपूर का सुपर बोल्ड अंदाज, देखिए तस्वीरें

व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में जाह्नवी कपूर का सुपर बोल्ड अंदाज, देखिए तस्वीरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। फिल्म 'होमबाउंड' के प्रमोशन इवेंट में भी जाह्नवी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com