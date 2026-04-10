आयशा टाकिया ने 15 साल की उम्र में रखा था बॉलीवुड में कदम, 23 की उम्र में शादी कर छोड़ दी इंडस्ट्री

'वॉन्टेड गर्ल' के नाम से मशहूर आयशा टाकिया का नाम उन अभिनेत्रियों में शामिल है, जिन्होंने कम समय में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन फिर अचानक लाइमलाइट से दूर हो गईं। 10 अप्रैल को जन्मीं आयशा का फिल्मी सफर जितना तेज़ रहा, उतना ही दिलचस्प उनका निजी जीवन भी रहा है।

आयशा टाकिया ने महज 13 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जहां उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने लोगों का ध्यान खींचा। खास बात यह है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में एक एड में शाहिद कपूर के साथ भी काम किया था। इसके अलावा वह डिज्नी चैनल के प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही हैं।

साल 2004 में आयशा ने फिल्म टार्जन: द वंडर कार से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने सोचा ना था, डोर और नो स्मोकिंग जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई।

आयशा टाकिया के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2009 में आई फिल्म वॉन्टेड साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद आयशा को “Wanted Girl” के नाम से पहचान मिलने लगी।

जब आयशा का करियर ऊंचाइयों पर था, तभी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राथमिकता दी। आयशा ने साल 2009 में अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर ली। शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बना ली।

आज आयशा टाकिया फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। उनका एक बेटा मिकाइल है और वह सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। हालांकि वह अब फिल्मों में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कम नहीं हुई है।