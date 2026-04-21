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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (16:47 IST)

सनी देओल और इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर: आवारापन 2 की रिलीज डेट अनाउंस

Emraan Hashmi and Sunny Deol
इमरान हाशमी की ‘आवारापन’ का पहला भाग साल 2007 में रिलीज़ हुआ था और उसने अपनी दमदार कहानी और दिल छूने वाले संगीत से एक पक्का फैन बेस बना लिया था। अब, ‘आवारापन 2’ के साथ वह वापसी करने जा रहे हैं, जो उनकी पहली फिल्म से लगभग दो दशक बाद आएगी। फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं और इसका निर्माण मुकेश भट्ट द्वारा किया गया है। 14 अगस्त 2026 को ‘आवारापन 2’ सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जो कि स्वतंत्रता दिवस के लंबे सप्ताहांत में एक ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है।
 

बॉक्स ऑफिस पर टकराव: ‘आवारापन 2’ और ‘लाहौर 1947’ की जंग

हालांकि, ‘आवारापन 2’ के लिए यह स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत एक बड़ी चुनौती पेश करता है। फिल्म का सामना सनी देओल की फिल्म ‘लाहौर 1947’ से होगा, जो आमिर खान द्वारा निर्मित है और 13 अगस्त 2026 को रिलीज़ होगी। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शबाना आज़मी, प्रीति जिंटा, और करण देओल जैसे बड़े नाम हैं। इसके संगीत का जिम्मा ए.आर. रहमान ने लिया है, जबकि गीतकार जावेद अख्तर हैं। दो बहुप्रतीक्षित फिल्मों के बीच यह बॉक्स ऑफिस टकराव बेहद रोमांचक होगा।
 

इमरान हाशमी और दिशा पटानी की जोड़ी

आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। दिशा पटानी की यह फिल्म में एंट्री उनके फैंस के लिए एक खास ट्रीट होगी। फिल्म के निर्माता विशेष भट्ट हैं और इसका लेखन बिलाल सिद्दिकी ने किया है, जो पहले ‘बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड’ में काम कर चुके हैं।
 

‘आवारापन’ की धरोहर और ‘लाहौर 1947’ का ऐतिहासिक असर

 
आवारापन के पहले भाग की कहानी ने दर्शकों का दिल जीता था। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने गैंगस्टर शिवम पांडे का किरदार निभाया था, जिसे अपने बॉस भारत मलिक (अशुतोष राणा) द्वारा एक पाकिस्तानी महिला के प्रति नजर रखने का आदेश मिलता है। इस फिल्म ने एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई, खासतौर पर अपनी भावनात्मक गहराई और संगीत के लिए। वहीं, ‘लाहौर 1947’ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है, जो विभाजन के समय के संघर्ष और भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है।
 
फिल्मों के बीच इस स्वतंत्रता दिवस की लड़ाई
 
अब देखना यह होगा कि ‘आवारापन 2’ और ‘लाहौर 1947’ के बीच का यह बॉक्स ऑफिस मुकाबला कौन अपने नाम करता है। दोनों ही फिल्में अपने-अपने अंदाज में दर्शकों को आकर्षित करने में सफल हो सकती हैं। यदि आप एक्शन, इमोशन और रोमांच पसंद करते हैं, तो यह स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत आपके लिए खास होगा।
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