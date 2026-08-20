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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (12:08 IST)

'आवारापन 2' की सफलता से गदगद मेकर्स, क्या बनेगा इमरान हाशमी की फिल्म का तीसरा पार्ट?

Awarapan 3
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:11 IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के फैंस के लिए यह समय बेहद खास है। साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' इ दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि यह इमरान हाशमी के पूरे करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। 
 
'आवारापन 2' के साथ ही इमरान हाशमी ने अपने करियर में पहली बार सोलो लीड एक्टर के तौर पर 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारपन 2' ने महज 6 दिनों के भीतर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 107 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो यह आंकड़ा 150 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। 
दर्शकों से मिल रहे ज़बरदस्त प्यार ने 2007 की उस कड़वी याद को पूरी तरह धो दिया है, जब पहला भाग वैश्विक स्तर पर महज 12 करोड़ रुपये ही कमा सका था। पहला पार्ट समय के साथ एक 'कल्ट क्लासिक' ज़रूर बन गया, लेकिन सीक्वल ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है।
 
क्लाइमेक्स ने छोड़े कई सवाल: क्या आएगा 'आवारपन 3'?
फिल्म के ओपन-एंडेड क्लाइमेक्स को देखने के बाद से ही फैंस के बीच 'आवारपन 3' को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि शिवम (इमरान हाशमी) बच्चों को ज़ोरावर के चंगुल से सफलतापूर्वक बचा लेता है।

लेकिन इसके बाद एक बड़ा मोड़ आता है, जहां यह खुलासा होता है कि ज़ोरावर की प्रतिद्वंद्वी नफीसा (शबाना आजमी) ने शिवम की मदद अपनी एक शर्त पर की थी। आखिरी सीन में शिवम को नफीसा के गैंग में शामिल होते दिखाया गया है, जो इस बात का स्पष्ट इशारा है कि शिवम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
 
राइटर बिलाल सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए फिल्म के लेखक बिलाल सिद्दीकी ने शबाना आजमी के किरदार और तीसरे पार्ट की संभावनाओं पर बात की। शबाना के ट्रैक पर बिलाल ने कहा, फिल्म में उनका एक दमदार प्रेजेंस है। भले ही आप उन्हें पूरे समय स्क्रीन पर न देखें, लेकिन वह बिना अहसास कराए मुख्य किरदार की पूरी यात्रा को कंट्रोल कर रही हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी और उम्मीद है कि इसे आगे किसी बड़े मकसद के लिए सेट किया गया है।
जब बिलाल से पूछा गया कि क्या 'आवारपन 3' पर काम शुरू हो चुका है, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, तीसरे भाग के बारे में, निर्माता विशेष भट्ट और मेरे बीच फिल्म रिलीज़ होने के बाद सिर्फ कुछ ही मैसेज पर बात हुई है। अभी मुझे उनके प्लान्स के बारे में विस्तार से सुनना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही इस कहानी को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। मैं इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हूं।
 
बिलाल सिद्दीकी का कहना है कि वह फिलहाल इस सफलता का आनंद ले रहे हैं और इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने देना चाहते। उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली फीचर फिल्म है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ों को देखना उनके लिए एक नया अनुभव था। बिलाल के मुताबिक, विशेष भट्ट हमेशा से 'आवारापन' की फ्रेंचाइजी को वापस लाने के लिए जुनूनी थे और उनका यह विज़न आखिरकार सफल रहा।
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