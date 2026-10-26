समंदर किनारे अवनीत कौर का सिजलिंग अवतार, येलो बिकिनी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर अपने नए और सिजलिंग अवतार को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन सेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए पहचानी जाने वाली अवनीत ने वैकेशन की कुछ बेहद दिलकश और बोल्ड तस्वीरें पोस्ट की हैं।

समंदर के किनारे ली गई इन तस्वीरों में अवनीत का अंदाज इतना कातिलाना है कि फैंस उनके इस लुक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। उन्होंने इस वैकेशन और बीच फोटोशूट के लिए वाइब्रेंट 'ब्राइट येलो' कलर की टू-पीस स्ट्रिंग बिकिनी चुनी है।

इस टू-पीस आउटफिट में टॉप और बॉटम दोनों पर बेहद खूबसूरत और बारीक सफेद रंग की फ्लोरल ट्रिमिंग बनी हुई है, जो इस बोल्ड लुक में एक एलिगेंट और क्यूट टच जोड़ती है।

कुछ तस्वीरों में वे मैचिंग व्हाइट कलर का समर रैप भी कैरी करती दिख रही हैं। समुद्र के नीले पानी और रेत के बैकग्राउंड में यह ब्राइट येलो आउटफिट उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से निखार रहा है।

अपनी इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए अवनीत ने हेयर स्टाइल को बहुत ही नेचुरल और रिफ्रेशिंग रखा है। मेकअप के मामले में उन्होंने मिनिमल मेकअप अप्रोच अपनाया है। न्यूड और ग्लोइंग स्किन टोन के साथ होठों पर लगाई गई रेड-ग्लॉसी लिपस्टिक और चीक्स पर हल्का सा रोज-ब्लश उनके फेशियल एक्सप्रेशन को और अधिक निखार रहा है।

अवनीत हमेशा से कैमरे के सामने अपने कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं। इन तस्वीरों में भी उनका यही अंदाज देखने को मिला है। कहीं वे समुद्र की गीली रेत पर बैठकर मुस्कुराते हुए पाउट बना रही हैं, तो कहीं आंखें बंद कर सूरज की गर्म धूप का आनंद लेती हुई 'सन-किस्ड' पोज दे रही हैं।

समंदर तट पर कभी रेत में बैठकर तो कभी लहरों के पास खड़े होकर उन्होंने अपने टोंड फिगर और एब्स को फ्लॉन्ट करते हुए बेहद बोल्ड पोज दिए हैं।

अवनीत कौर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके चाहने वाले कमेंट बॉक्स में फायर और हार्ट वाले इमोजी की बारिश कर रहे हैं। कोई उन्हें 'समर क्वीन' कह रहा है तो कोई उनके लुक को 'एब्सोल्यूट फायर' बता रहा है।