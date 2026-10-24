'रिश्ता खत्म करने का फैसला उनका था', इमरान खान से तलाक पर पहली बार खुलकर बोलीं अवंतिका मलिक

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान और उनकी पूर्व पत्नी अवंतिका मलिक का रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में रहा है। दोनों जब मिले थे, तब अवंतिका महज 19 साल की थीं। लगभग 18 साल तक एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी रहने और साल 2011 में शादी के बंधन में बंधने के बाद, 2019 में दोनों ने हमेशा के लिए अपनी राहें अलग कर लीं।

अब हाल ही में अभिनेत्री सोहा अली खान के यूट्यूब टॉक शो 'ऑल अबाउट हर' में अवंतिका मलिक ने अपनी शादी, तलाक और रिश्ते के इस 18 साल लंबे सफर पर खुलकर बातचीत की है। अवंतिका मलिक ने बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि इतनी कम उम्र में जब दो लोग साथ आते हैं, तो वे एक-दूसरे से काफी अलग होकर परिपक्व होते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके भीतर काफी भावनात्मक उलझनें थीं, जिनसे वह पूरी तरह अनजान थीं।

अवंतिका के अनुसार, इतनी कम उम्र में इंसान को यह समझ नहीं होती कि खुद की खुशी की जिम्मेदारी स्वयं की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी हर खुशी के लिए जवाबदेह है, जिससे रिश्ते में गैर-वाजिब उम्मीदें पैदा होती हैं और धीरे-धीरे रिश्ता कमजोर होने लगता है।

कोई एक बड़ी घटना नहीं, छोटी-छोटी बातें बनीं वजह

अवंतिका ने स्पष्ट किया कि उनके और इमरान के तलाक के पीछे कोई एक अचानक हुई बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि सालों से जमा हो रही छोटी-छोटी बातें थीं। अपने 20वें और 30वें दशक के दौर से गुजरते हुए दोनों ने अपनी-अपनी तरह से जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखे। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि रिश्ते के बिखरने के दौरान वे दोनों ही एक-दूसरे के प्रति किसी न किसी मोड़ पर 'अनफेयर' रहे थे।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों ने सालों तक इस रिश्ते को बचाने की हरसंभव कोशिश की। जब भी स्थिति बिगड़ती, वे और अधिक मेहनत करने का प्रयास करते। हालांकि, कई बार अलग होने की कगार पर पहुंचने के बाद आखिरकार उन्होंने यह स्वीकार किया कि यदि दोनों को अपनी खुशी अलग होकर मिलती है, तो एक-दूसरे को आजाद कर देना ही सही कदम है।

अलग होने की पहल इमरान ने की थीजब सोहा अली खान ने अवंतिका से पूछा कि अलग होने की शुरुआत किसने की थी, तो अवंतिका ने बताया कि यह फैसला इमरान खान का था। अवंतिका के मुताबिक, यह निर्णय उनका ही था। मैं शायद अपनी ही भलाई के खिलाफ जाकर भी कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। इमरान ने सबसे पहले कुछ समय के लिए अलग रहने का विचार रखा था। छह महीने तक अलग रहने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से कानूनी रूप से तलाक लेने का फैसला किया।

18 साल के सफर को मानती हैं एक 'सफलता'

तलाक की निराशा के बावजूद, अवंतिका अपने 18 साल के इस सफर को असफल नहीं मानतीं। उनका कहना है कि बचपन के दिनों से लेकर शोहरत, असफलता, सफलता और एक परिवार के निर्माण तक, दोनों ने हर पड़ाव साथ देखा है। अवंतिका ने कहा, “मुझे थोड़ा दुख जरूर है कि हमारा रिश्ता कैसे खत्म हुआ, लेकिन अगर आप 18 साल तक अपना सर्वश्रेष्ठ देकर एक परिवार बनाते हैं, तो मेरे नजरिए से यह एक सफलता ही है।”

बातचीत के अंत में जब उनसे पूछा गया कि आज के समय में वह अपनी 19 साल की उम्र वाली खुद को क्या सलाह देना चाहेंगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे शादी न करने की सलाह देतीं। अवंतिका ने कहा, “मैं उससे कहती कि रुको, शादी, प्यार और बच्चों के लिए जिंदगी में बहुत समय है। सबसे पहले एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी महिला बनो और अपनी क्षमता पहचानो।”