'राजा रानी' के 13 साल: 'राजा रानी' से 'जवान' तक मास सिनेमा के फिल्ममेकर एटली का सफर

तेरह साल, पांच फिल्में और मास सिनेमा की परिभाषा को लगातार बड़े स्तर पर विस्तार देने वाला सफर एटली का करियर पैमाने, इमोशन और दर्शकों की पसंद को समझने की उनकी खास समझ की कहानी है। 2013 में ‘राजा रानी’ के साथ बतौर निर्देशक शुरुआत करने वाले एटली ने अपनी फिल्मों में रोमांस, परिवार, इमोशन और ड्रामा को बड़े पर्दे के लिए तैयार किए गए शानदार पलों के साथ जोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

फिल्म की सफलता के साथ एटली के निर्देशन सफर की शुरुआत हुई और जल्द ही वह तमिल सिनेमा के प्रमुख कमर्शियल फिल्ममेकर्स में शामिल हो गए। ‘थेरी’, ‘मर्सल’ और ‘बिगिल’ के साथ एटली ने थलपति विजय के साथ एक सफल साझेदारी कायम की और हर फिल्म को अपनी अलग पहचान दी। ‘थेरी’ में एक्शन के साथ पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को केंद्र में रखा गया, ‘मर्सल’ में कई किरदारों, सामाजिक मुद्दों और भव्य विजुअल्स का मेल देखने को मिला, जबकि ‘बिगिल’ ने फुटबॉल, परिवार और एक प्रेरणादायक कहानी को एक साथ पेश किया।

इन फिल्मों के साथ एटली के सिनेमा की एक खास लय और पहचान भी लगातार मजबूत होती गई, दमदार इमोशन, हाई-एनर्जी एक्शन, बड़े और प्रभावशाली नायक, यादगार संगीत और ऐसे पल, जो थिएटर में दर्शकों को तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर दें। हर फिल्म के साथ उनका बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हुआ और तमिल सिनेमा में उनका कद भी लगातार बढ़ता गया।

फिर आया ‘जवान’ का दौर

शाहरुख खान के साथ एटली ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपनी खास मास-ड्रिवन कहानी कहने की शैली को पैन-इंडिया दर्शकों तक पहुंचाया। एक्शन, इमोशन, सोशल मैसेजिंग और बड़े पर्दे पर दर्शकों को रोमांचित करने वाले पलों से भरपूर ‘जवान’ में शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति एक साथ नजर आए थे। हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और एटली को एक सफल तमिल फिल्ममेकर से ऐसे निर्देशक के रूप में स्थापित किया, जिसकी पहुंच पैन-इंडिया स्तर तक हो चुकी थी।

अब ‘राजा रानी’ के 13 साल बाद एटली के निर्देशन सफर का अगला और अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी अध्याय ‘राका’ के साथ सामने आ रहा है, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं। रोमांस से एक्शन तक, सोशल ड्रामा से स्पोर्ट्स तक और विजय से शाहरुख खान और अब अल्लू अर्जुन तक—एटली ने अपने सिनेमा के कैनवास को लगातार बड़ा किया है, लेकिन इसके केंद्र में मौजूद इमोशन और मास अपील हमेशा बरकरार रही है।

‘राका’ इसी सफर के अगले पड़ाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमे एक और बड़ा कैनवास, एक और सुपरस्टार और एटली के मास एंटरटेनमेंट को पहले से भी बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने का एक और मौका है।