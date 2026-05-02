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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 2 मई 2026 (15:29 IST)

आशुतोष गोवारिकर बने 57वें IFFI के फेस्टिवल डायरेक्टर, फिल्ममेकर ने जताई खुशी

Ashutosh Gowariker IFFI Director
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर को 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है। यह नियुक्ति इस साल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सिनेमाई अपडेट्स में से एक है। 
 
आशुतोष गोवारिकर ने इस पद पर जाने-माने फिल्म निर्माता शेखर कपूर का स्थान लिया है, जिन्होंने 55वें और 56वें संस्करणों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। 57वें IFFI का आयोजन इस साल नवंबर के महीने में गोवा के खूबसूरत और ऐतिहासिक तटों पर किया जाएगा। इस आयोजन में देशभर और दुनिया भर से बड़ी संख्या में सिने प्रेमी, निर्देशक और कलाकारों के शामिल होने की उम्मीद है।
 
अपनी इस नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष गोवारिकर ने गहरा हर्ष और गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए बताया कि उनका इस महोत्सव के साथ जुड़ाव बहुत पुराना है। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है कि मुझे 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। मुझे इस महोत्सव के विकास का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है।
 
गोवारिकर ने 1984 में पहली बार इस महोत्सव में हिस्सा लिया था और तब से उनका यह जुड़ाव लगातार बना रहा है। हाल ही में, 2024 के संस्करण में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के लिए जूरी प्रेसिडेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि 1952 से चली आ रही इस विरासत को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी का काम है। वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार के साथ मिलकर इस महोत्सव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
 
आशुतोष गोवारिकर को भारतीय सिनेमा में उनके ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्में न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई हैं और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 
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