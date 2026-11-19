शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने रचा इतिहास, TIME मैगजीन के खास कवर पेज पर मिली जगह

प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'टाइम' (TIME) ने भारत में अपनी नई पहल 'TIME100 Next India' के पहले संस्करण की शुरुआत की है, जिसके उद्घाटन कवर पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान को जगह मिली है।

आर्यन के साथ इस ऐतिहासिक कवर पेज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्ममेकर पायल कपाड़िया और नागालैंड के उभरते निर्देशक थेजा रियो भी नजर आ रहे हैं। इन तीनों युवा फिल्मकारों को भारतीय सिनेमा की बदलती तस्वीर और कहानी कहने के उनके अनूठे अंदाज के लिए सम्मानित किया गया है।

In a country that makes more movies than any other, India’s new wave of directors are breaking convention. TIME100 Next inaugural cover stars Aryan Khan, Payal Kapadia, and Theja Rio have broadened the possibilities of cinema and shown the world why India’s vision matters. https://t.co/rPgkrjFlHH — TIME (@TIME) November 19, 2026

मेनस्ट्रीम सिनेमा को नई दिशा दे रहे आर्यन खान

अभिनय के बजाय निर्देशन में अपनी किस्मत आजमाने वाले आर्यन खान को टाइम मैगजीन ने नई पीढ़ी के दर्शकों की नब्ज समझने वाले फिल्मकार के रूप में सराहा है। मैगजीन के अनुसार, आर्यन ने बड़े बजट के मेनस्ट्रीम मनोरंजन को युवाओं की समझ और संवेदनाओं से समझौता किए बिना पेश करने का साहस दिखाया है।

गौरतलब है कि आर्यन ने सितंबर 2025 में नेटफ्लिक्स की सात एपिसोड वाली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ अपने निर्देशन करियर की शानदार शुरुआत की थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भीतर की राजनीति, पावर डायनामिक्स, प्रतिद्वंद्विता और इनसाइडर-आउटसाइडर के मुद्दों पर तीखा व्यंग्य करने वाली इस सीरीज को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया और इसने कई बड़े अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए।

पायल कपाड़िया और थेजा रियो ने बढ़ाया भारत का मान

कवर पर आर्यन खान के साथ नजर आ रहीं पायल कपाड़िया ने पैरेलल सिनेमा की विरासत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साल 2024 में अपनी पहली फिक्शन फीचर फिल्म 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित 'ग्रांड प्रिक्स' पुरस्कार जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था।

वहीं, नागालैंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे से निकलकर अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में पहचान बनाने वाले थेजा रियो की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। बिना स्थानीय सिनेमाघरों वाले माहौल में पले-बढ़े थेजा ने अपनी पहली फीचर फिल्म 'अंग' के जरिए अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने रखा और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 'प्लेटफॉर्म प्राइज' जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। टाइम मैगजीन के मुताबिक, ये तीनों फिल्मकार अपनी अलग-अलग पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण के जरिए भारतीय सिनेमा के भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

क्या है TIME100 Next India और कौन-कौन है शामिल?'

TIME100 Next India' प्रसिद्ध TIME100 Next फ्रेंचाइजी का नया भारतीय संस्करण है, जिसे रिलायंस के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। इस सूची में देश के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे मनोरंजन, विज्ञान, तकनीक, व्यापार और समाज सेवा—से जुड़े उन 100 युवा लीडर्स और इनोवेटर्स को शामिल किया गया है, जिनके विचार और काम भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं।