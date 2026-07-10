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राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में भीड़ में फंसे आर्यन खान, गिरते फैन को संभालकर जीता दिल
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और युवा निर्देशक आर्यन खान जहां भी जाते हैं, कैमरा और लाइमलाइट खुद-ब-खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई में देखने को मिला, जब आर्यन अपने करीबी दोस्त, एक्टर और मशहूर डांसर राघव जुयाल के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे।
इस शानदार सेलिब्रेशन के खत्म होने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। पार्टी से बाहर निकलते वक्त पैपराजी और फैंस की बेकाबू भीड़ ने आर्यन खान को इस कदर घेर लिया कि उन्हें अपनी ही कार तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
Shehnaaz At Raghav’s birthday party— Sabiha (Fan Account) (@Naazians27) July 9, 2026
And Aryan khan also attended the party . #ShehnaazGill pic.twitter.com/JubvBqBf4b
जब लिफ्ट से लेकर सड़क तक सुरक्षाकर्मियों के छूटे पसीने
सोशल मीडिया पर इस वक्त इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आर्यन के फैंस काफी परेशान और नाराज हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आर्यन खान अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम से घिरे होने के बावजूद भीड़ के बीच पूरी तरह फंस गए थे।
Aryan Khan was leaving a party when people started pushing and shoving to get to him. He barely managed to escape from there.— Chota Don (@choga_don) July 10, 2026
People are truly crazy, He’s just the son of a celebrity. pic.twitter.com/3MPrcgo2uL
एक क्लिप में तो स्थिति इतनी असहज नजर आई कि ओवरक्राउडेड लिफ्ट के अंदर आर्यन खुद को धक्के से बचाने के लिए नीचे की तरफ झुकते दिखाई दिए। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आए, फैंस में उनके साथ सेल्फी लेने और पैपराजी में तस्वीरें कैद करने की होड़ मच गई। कैमरों के फ्लैश और धक्का-मुक्की के बीच वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
ARYAN KHAN TABAAHI SONG— POSITIVE FAN (@POSITIVEFANN) July 10, 2026
He Has Something That No One Has .....
Dude is not even An Actor Still This Much of Craze pic.twitter.com/yZfqAbRjFz
आर्यन ने गिरते हुए फैन को संभाला, इंटरनेट पर तारीफ
इस भारी भीड़ और आपाधापी के बीच एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। आर्यन के करीब आने की कोशिश में एक उत्साही फैन अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भी आर्यन खान ने संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने तुरंत रुककर अपने बॉडीगार्ड्स से 'आराम से' कहा और उस फैन को उठाने में मदद की। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे रास्ता बनाकर आर्यन को सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया।
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने पैपराजी कल्चर और फैंस के इस व्यवहार की तीखी आलोचना की है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'लोग इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? कम से कम किसी को सांस लेने की जगह तो दो।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब समझ आता है कि इन स्टार्स को इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है।'
बता दें कि आर्यन खान और राघव जुयाल के बीच काफी गहरा पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ता है। आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर निर्देशक अपना शानदार डेब्यू किया है। इस सीरीज में राघव जुयाल ने मुख्य किरदार के बेस्ट फ्रेंड 'परवेज' की बेहद दमदार भूमिका निभाई थी।
बाथटब में सनी लियोनी का सिज़लिंग अवतार, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
बॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी जब भी स्क्रीन या सोशल मीडिया पर आती हैं, फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में सनी लियोनी बाथटप में बैठकर हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं।
थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को मिला A सर्टिफिकेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
साउथ सिनेमा के 'थलपति' और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके विजय के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। महीनों की अनिश्चितता, सेंसर बोर्ड के साथ लंबी कानूनी लड़ाई और इंटरनेट पर फिल्म लीक होने के बड़े विवाद के बाद, थलपति विजय की 69वीं और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म अब 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। मेकर्स ने नई रिलीज़ डेट के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
'बाहुबली: द बिगिनिंग' के 11 साल: प्रभास की आवाज़ में गूंजते ये डायलॉग आज भी हैं सुपरहिट
प्रभास स्टारर 'बाहुबली- द बिगिनिंग' भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद सफल और यादगार फिल्मों में से एक है। इस सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिलीज हुए अब 11 साल हो गए है। ये फिल्म आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुई थी और भारतीय सिनेमा में एक इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया हैं।
उत्तराखंड के ऐतिहासिक टनल रेक्स्यू पर फिल्म 'सिल्कयारा 41' लेकर आ रहे आमिर खान, कबीर खान करेंगे निर्देशन
आमिर खान प्रोडक्शंस (भारत), माइंड ब्लोइंग फिल्म्स (ऑस्ट्रेलिया) और कबीर खान फिल्म्स ने 'सिल्कयारा 41' की घोषणा की है। यह फिल्म उत्तराखंड के सिल्कयारा टनल रेस्क्यू मिशन और इस अभियान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर टनलिंग एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय हीरो अर्नोल्ड डिक्स की अहम भूमिका से प्रेरित है।