राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में भीड़ में फंसे आर्यन खान, गिरते फैन को संभालकर जीता दिल

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और युवा निर्देशक आर्यन खान जहां भी जाते हैं, कैमरा और लाइमलाइट खुद-ब-खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई में देखने को मिला, जब आर्यन अपने करीबी दोस्त, एक्टर और मशहूर डांसर राघव जुयाल के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे।

इस शानदार सेलिब्रेशन के खत्म होने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। पार्टी से बाहर निकलते वक्त पैपराजी और फैंस की बेकाबू भीड़ ने आर्यन खान को इस कदर घेर लिया कि उन्हें अपनी ही कार तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

Shehnaaz At Raghav’s birthday party

And Aryan khan also attended the party . #ShehnaazGill pic.twitter.com/JubvBqBf4b — Sabiha (Fan Account) (@Naazians27) July 9, 2026

जब लिफ्ट से लेकर सड़क तक सुरक्षाकर्मियों के छूटे पसीने

सोशल मीडिया पर इस वक्त इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आर्यन के फैंस काफी परेशान और नाराज हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आर्यन खान अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम से घिरे होने के बावजूद भीड़ के बीच पूरी तरह फंस गए थे।

Aryan Khan was leaving a party when people started pushing and shoving to get to him. He barely managed to escape from there.



People are truly crazy, He’s just the son of a celebrity. pic.twitter.com/3MPrcgo2uL — Chota Don (@choga_don) July 10, 2026

एक क्लिप में तो स्थिति इतनी असहज नजर आई कि ओवरक्राउडेड लिफ्ट के अंदर आर्यन खुद को धक्के से बचाने के लिए नीचे की तरफ झुकते दिखाई दिए। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आए, फैंस में उनके साथ सेल्फी लेने और पैपराजी में तस्वीरें कैद करने की होड़ मच गई। कैमरों के फ्लैश और धक्का-मुक्की के बीच वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ARYAN KHAN TABAAHI SONG



He Has Something That No One Has .....



Dude is not even An Actor Still This Much of Craze pic.twitter.com/yZfqAbRjFz — POSITIVE FAN (@POSITIVEFANN) July 10, 2026

आर्यन ने गिरते हुए फैन को संभाला, इंटरनेट पर तारीफ

इस भारी भीड़ और आपाधापी के बीच एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। आर्यन के करीब आने की कोशिश में एक उत्साही फैन अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भी आर्यन खान ने संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने तुरंत रुककर अपने बॉडीगार्ड्स से 'आराम से' कहा और उस फैन को उठाने में मदद की। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे रास्ता बनाकर आर्यन को सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया।

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने पैपराजी कल्चर और फैंस के इस व्यवहार की तीखी आलोचना की है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'लोग इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? कम से कम किसी को सांस लेने की जगह तो दो।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब समझ आता है कि इन स्टार्स को इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है।'

बता दें कि आर्यन खान और राघव जुयाल के बीच काफी गहरा पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ता है। आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर निर्देशक अपना शानदार डेब्यू किया है। इस सीरीज में राघव जुयाल ने मुख्य किरदार के बेस्ट फ्रेंड 'परवेज' की बेहद दमदार भूमिका निभाई थी।