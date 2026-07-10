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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (13:36 IST)

राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में भीड़ में फंसे आर्यन खान, गिरते फैन को संभालकर जीता दिल

Aryan Khan Viral Video
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (13:36 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (13:38 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और युवा निर्देशक आर्यन खान जहां भी जाते हैं, कैमरा और लाइमलाइट खुद-ब-खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई में देखने को मिला, जब आर्यन अपने करीबी दोस्त, एक्टर और मशहूर डांसर राघव जुयाल के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। 
 
इस शानदार सेलिब्रेशन के खत्म होने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। पार्टी से बाहर निकलते वक्त पैपराजी और फैंस की बेकाबू भीड़ ने आर्यन खान को इस कदर घेर लिया कि उन्हें अपनी ही कार तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
 
जब लिफ्ट से लेकर सड़क तक सुरक्षाकर्मियों के छूटे पसीने
सोशल मीडिया पर इस वक्त इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आर्यन के फैंस काफी परेशान और नाराज हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आर्यन खान अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम से घिरे होने के बावजूद भीड़ के बीच पूरी तरह फंस गए थे। 
 
एक क्लिप में तो स्थिति इतनी असहज नजर आई कि ओवरक्राउडेड लिफ्ट के अंदर आर्यन खुद को धक्के से बचाने के लिए नीचे की तरफ झुकते दिखाई दिए।  जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आए, फैंस में उनके साथ सेल्फी लेने और पैपराजी में तस्वीरें कैद करने की होड़ मच गई। कैमरों के फ्लैश और धक्का-मुक्की के बीच वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 
 
आर्यन ने गिरते हुए फैन को संभाला, इंटरनेट पर तारीफ
इस भारी भीड़ और आपाधापी के बीच एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। आर्यन के करीब आने की कोशिश में एक उत्साही फैन अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भी आर्यन खान ने संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने तुरंत रुककर अपने बॉडीगार्ड्स से 'आराम से' कहा और उस फैन को उठाने में मदद की। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे रास्ता बनाकर आर्यन को सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया।
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने पैपराजी कल्चर और फैंस के इस व्यवहार की तीखी आलोचना की है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'लोग इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? कम से कम किसी को सांस लेने की जगह तो दो।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब समझ आता है कि इन स्टार्स को इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है।'
 
बता दें कि आर्यन खान और राघव जुयाल के बीच काफी गहरा पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ता है। आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर निर्देशक अपना शानदार डेब्यू किया है। इस सीरीज में राघव जुयाल ने मुख्य किरदार के बेस्ट फ्रेंड 'परवेज' की बेहद दमदार भूमिका निभाई थी। 
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