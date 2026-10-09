39 साल बाद फिर साथ आए राम-सीता, फिल्म 'नोटिस' में साथ दिखेंगे अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया

भारतीय टेलिविजन के इतिहास में जब भी अध्यात्म, भक्ति और अभिनय के अद्भुत संगम की बात होती है, तो 1987 में प्रसारित रामानंद सागर की 'रामायण' का नाम सबसे ऊपर आता है। इस पौराणिक धारावाहिक में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर अरुण गोविल और माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया घर-घर में पूजे जाने लगे थे।

अब करीब 39 सालों के लंबे अंतराल के बाद, यह ऐतिहासिक ऑन-स्क्रीन जोड़ी एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में दोनों दिग्गजों की आगामी फिल्म 'नोटिस' की पहली झलक सामने आई है।

प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में बन रही फिल्म 'नोटिस' में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया मुख्य भूमिका निभाते दिखाई देंगे। फिल्म के निर्माता आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी के अनुसार, यह कहानी अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।

फिल्म की कहानी एक 150 साल पुरानी दुकान और उसके अस्तित्व की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है। आधुनिक दौर में विकास की दौड़ के बीच अपने आशियाने और रोजगार को खोने वाले आम लोगों के दर्द को यह फिल्म बड़े ही मार्मिक तरीके से उजागर करती है। निर्माताओं का मानना है कि जहां सच और झूठ के बीच संघर्ष होता है, वहां राम और सीता की उपमा सबसे सटीक बैठती है। इसीलिए इस फिल्म को एक तरह से "आज के ज़माने की रामायण" के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह फिल्म प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म WAVES पर भी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

फिल्म 'नोटिस' के अलावा, अरुण गोविल इन दिनों बॉलीवुड निर्देशक नितेश तिवारी की भव्य और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में हैं। हालांकि, इस बड़े बजट की फिल्म में वह भगवान राम का नहीं, बल्कि राजा दशरथ का महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे।