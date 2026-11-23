'रामायण' के संगीत के लिए एआर रहमान ने ठुकराई थीं 12 फिल्में, 3 साल तक की मेहनत, किया चौंकाने वाला खुलासा

निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' सिनेमाघरों में ऐतिहासिक सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म की भव्यता और कलाकारों के दमदार अभिनय के साथ-साथ इसके संगीत की भी चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस महाकाव्य की संगीतमय दुनिया रचने के लिए निर्माताओं ने दो ऑस्कर विजेता दिग्गजों—एआर रहमान और हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हंस जिमर को एक साथ जोड़ा है।

हाल ही में गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान एआर रहमान ने फिल्म के संगीत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। रहमान ने बताया कि 'रामायण' को अपना शत-प्रतिशत देने के लिए उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि 10 से 12 बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे।

तीन साल की साधना और 13 वर्जन का सफर

IFFI 2026 में मीडिया और दर्शकों से रूबरू होते हुए एआर रहमान ने 'रामायण' के संगीत निर्माण की लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की थीम और धुनों पर वे पिछले तीन साल से लगातार काम कर रहे थे। रहमान के मुताबिक, कई धुनों को अंतिम रूप देने से पहले उनके 12 से 13 अलग-अलग वर्जन तैयार किए गए।

विशेष रूप से 'रावण तांडव' ट्रैक का जिक्र करते हुए रहमान ने बताया कि इसे कई भाषाओं और शैलियों में परखा गया। करीब 12-13 प्रयोगों के बाद ही टीम को वह खास वर्जन मिल पाया, जो सभी की कसौटी पर खरा उतरा।

बड़े फिल्ममेकर्स को कहा 'ना', पर फैसला रहा सही

अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालने के सवाल पर रहमान ने बेहद बेबाकी से कहा कि वे केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को स्वीकार करते हैं, जो उनकी कलात्मक संवेदना को संतुष्ट करते हैं। उन्होंने बताया, रामायण के जोन में बने रहने के लिए मैंने करीब 10 से 12 फिल्में छोड़ दीं। इनमें कई बेहद बड़े और महत्वपूर्ण फिल्ममेकर्स की फिल्में शामिल थीं। मुझे अपने इस फैसले पर गर्व है। इस प्रक्रिया ने मेरी रचनात्मकता को पोषित किया और मेरी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित रही।

संगीतमय टीम और सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

'रामायण: पार्ट 1' के एल्बम में कई चर्चित गीत शामिल हैं, जिनके बोल प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं। फिल्म में 'जय जय राम' को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि 'रावण तांडव' को विशाल ददलानी ने गाया है। इसके अलावा 'सीताज एस्पिरेशन' में ए.आर. अमीन, वैशाली सामंत, रक्षिता सुरेश और अंतरा नंदी की आवाजें हैं। एल्बम में रहमान और हंस जिमर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया 'राम थीम' और 'जय जय राम' का ऑर्केस्ट्रल वर्जन भी शामिल है।

हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद से इसके संगीत को लेकर दर्शकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने सवाल उठाए कि क्या रहमान और जिमर की जोड़ी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर पाई है। 'रावण तांडव' को लेकर कुछ श्रोताओं का मानना था कि इसमें रावण के किरदार के अनुरूप पारंपरिक और आक्रामक तीव्रता की थोड़ी कमी रह गई। वहीं, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के गाए गीत 'मंगल रंग' में कथित तौर पर 'कव्वाली' की झलक होने को लेकर भी ऑनलाइन बहस छिड़ी रही।