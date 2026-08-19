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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (11:17 IST)

'रेबेल किड' अपूर्वा मुखीजा ने छोड़ा भारत, न्यूयॉर्क में शुरू की नई जिंदगी, बोलीं- कैंसल कल्चर से थक चुकी हूं

Apoorva Mukhija
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:19 IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में 'रेबेल किड' के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लगातार होने वाली ट्रोलिंग, विवादों और 'कैंसल कल्चर' से परेशान होकर अपूर्वा ने भारत छोड़ दिया है और अब वह अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर में शिफ्ट हो चुकी हैं। 
 
हाल ही में 'Untriggered By AminJaz' पॉडकास्ट में अपूर्वा ने अपनी जिंदगी के इस बड़े बदलाव पर खुलकर बात की और बताया कि आखिर किस वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। पॉडकास्ट के दौरान अपूर्वा ने स्वीकार किया कि बार-बार सोशल मीडिया पर कैंसल होने और फिर वापसी करने के इस अंतहीन चक्र से वह अब पूरी तरह थक चुकी हैं। 
उन्होंने कहा कि वह अपने ब्लॉग्स और वीडियोस में बोलने से पहले खुद को फिल्टर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि लोग उनसे क्यों नाराज हो जाते हैं और उन्हें कैंसल कर देते हैं। अपूर्वा ने यह भी माना कि कैंसल होने का सीधा असर उनके बिजनेस और कमाई पर पड़ता है। 
 
अपूर्वा ने बेबाकी से कहा, जब आपको कुछ हफ्तों के लिए भी कैंसल कर दिया जाता है, तो ब्रांड डील्स रुक जाती हैं और पैसे आना बंद हो जाते हैं। मुझे पैसे कमाना बहुत पसंद है और कैंसल कल्चर की सबसे बुरी बात यही है कि इससे आर्थिक नुकसान होता है।
 
न्यूयॉर्क ही क्यों चुना?
जब अपूर्वा से पूछा गया कि क्या वह विवादों से भागकर विदेश जा रही हैं, तो उन्होंने साफ किया कि न्यूयॉर्क जाना उनका हमेशा से एक सपना था। उन्होंने कहा, मैं काफी घूम चुकी हूं, लेकिन जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क में उतरी, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं रहना है। इस शहर की रफ्तार, यहां के लोगों का ड्रेसिंग सेंस, खाना और आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने पसंदीदा वेब सीरीज में हमेशा न्यूयॉर्क को देखा था।
 
अपूर्वा ने बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क के केवल एक ही कॉलेज में MBA के लिए अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से उनका एडमिशन हो गया। अब वह भारत के अपने सेलिब्रिटी और क्रिएटर स्टेटस को छोड़कर न्यूयॉर्क में एक हॉस्टल में रहेंगी और दोबारा स्टूडेंट लाइफ जिएंगी।
 
"पुरानी 'कलेशी औरत' अब मर चुकी है"
अपूर्वा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, "सो आई डोंट लिव इन इंडिया एनीमोर" (यानी अब मैं भारत में नहीं रहती)। उन्होंने बताया कि भले ही न्यूयॉर्क जाना उनका सपना था, लेकिन वह डरी हुई भी हैं क्योंकि उनके दोस्त, करियर और सब कुछ भारत में ही है।
 
अपनी भविष्य की कंटेंट स्ट्रेटजी पर बात करते हुए अपूर्वा ने कहा कि अब वह सिर्फ तभी वीडियो बनाएंगी जब उनका मन करेगा। वह पहले की तरह रेगुलर 'स्टोरीटाइम' वीडियोज शायद न बनाएं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी पुरानी "कलेशी औरत" वाली इमेज अब खत्म हो चुकी है और अब वह सिर्फ वही कंटेंट बनाती हैं जो बिकता है।
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