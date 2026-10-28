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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (17:39 IST)

क्या तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं अनुष्का शर्मा? मुंबई में विराट संग कीर्तन में दिखीं तो शुरू हुईं अटकलें

Anushka Sharma
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (17:41 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में छा गए हैं। लंबे समय से फिल्मी पर्दे से गायब अनुष्का को हाल ही में अपने पति विराट कोहली संग मुंबई में आयोजित एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में स्पॉट किया गया। कपल ने मुंबई में प्रसिद्ध अमेरिकी भक्ति गायक कृष्ण दास के लाइव कीर्तन में हिस्सा लिया था। 
 
इस दौरान सामने आए वीडियो और तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की तीसरी प्रेग्नेंसी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि, इन अफवाहों पर न तो अनुष्का और न ही विराट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है।
 
भक्ति में लीन नजर आए विराट और अनुष्का   
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित डोम, एसवीपी स्टेडियम में आयोजित कृष्ण दास के भक्ति संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कीर्तन में जाने से पहले इस कपल को गेटवे ऑफ इंडिया पर बोट से उतरते हुए भी स्पॉट किया गया था।   
कार्यक्रम के दौरान सामने आए वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा पारंपरिक भारतीय परिधान में बेहद शांत और भक्ति भाव में डूबी नजर आ रही हैं। वह तालियां बजा रही हैं और भजनों को साथ-साथ गुनगुनाती दिख रही हैं। वहीं, उनके ठीक बगल में बैठे विराट कोहली भी भक्ति रस का आनंद लेते हुए ध्यान में मग्न दिखे।   
 
सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी तीसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा?
जैसे ही कीर्तन के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, नेटिजन्स ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ यूजर्स ने अनुष्का के चलने के अंदाज और ढीले कपड़ों को देखकर सवाल उठाया कि क्या वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं।   
 
एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा, "क्या अनुष्का फिर से प्रेग्नेंट हैं?" दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं?" वहीं, एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अनुष्का को भी शायद ट्विटर से ही पता चलता होगा कि वह प्रेग्नेंट हैं।" 
 
सोशल मीडिया पर हो रही इन तमाम चर्चाओं के बावजूद इस बात में कोई सच्चाई प्रमाणित नहीं हुई है। कपल की ओर से किसी भी नए मेहमान के आने की पुष्टि नहीं की गई है, जिससे ये बातें केवल इंटरनेट पर आधारित अटकलें ही साबित होती हैं।   
 
दो बच्चों के माता-पिता हैं 'विरुष्का'   
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने दिसंबर 2017 में इटली में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। शादी के बाद जनवरी 2021 में उनके घर पहली संतान के रूप में बेटी वामिका का जन्म हुआ। इसके बाद फरवरी 2024 में इस जोड़े ने अपने बेटे अकाय का स्वागत किया। दोनों ही सितारे अपनी निजी जिंदगी और बच्चों की प्राइवेसी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और मीडिया से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं।   
 
फिल्मों से दूर अनुष्का 
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का शर्मा साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'जीरो' के बाद से बड़े पर्दे से काफी हद तक दूर हैं। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की बायोपिक 'चकदा एक्सप्रेस' की शूटिंग साल 2022 में ही पूरी कर ली थी, लेकिन यह फिल्म अब तक दर्शकों के सामने रिलीज नहीं हो सकी है।   
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