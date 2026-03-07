'सारांश' के उस बूढ़े पिता से 'तन्वी द ग्रेट' के निर्देशक तक, ऐसा रहा अनुपम खेर का 500 से ज्यादा फिल्मों का सफर

बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल अभिनेताओं में शुमार अनुपम खेर आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। 7 मार्च 1955 को शिमला के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे अनुपम ने अपनी मेहनत और कला के दम पर भारतीय सिनेमा में वह मुकाम हासिल किया है, जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है।

चार दशकों के लंबे करियर में 540 से अधिक फिल्में करने वाले अनुपम आज भी उसी 'जोशोखरोश' के साथ सक्रिय हैं जैसा उन्होंने 80 के दशक में शुरू किया था। अनुपम खेर का सफर आसान नहीं था। 1982 में 'आगमन' से शुरुआत करने के बाद उन्हें असली पहचान 1984 में महेश भट्ट की 'सारांश' से मिली।

उस वक्त अनुपम की उम्र महज 28 साल थी, लेकिन उन्होंने पर्दे पर 65 साल के एक लाचार और दुखी पिता (बी.पी. प्रधान) का ऐसा किरदार निभाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला।

इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विलेन के रूप में 'डॉ. डैंग' (कर्मा) हो या 'राम लखन' के मजाकिया पिता, अनुपम ने हर सांचे में खुद को ढाला। 'डैडी', 'मैंने गांधी को नहीं मारा' और हाल ही में आई 'द कश्मीर फाइल्स' ने साबित किया कि उनकी अभिनय क्षमता की कोई सीमा नहीं है।

अनुपम खेर को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे 8 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीत चुके हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के निदेशक के साथ-साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

71 वर्ष की आयु में भी वे फिटनेस और काम के प्रति अपने जुनून से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अनुपम अक्सर कहते हैं, "एक अभिनेता कभी रिटायर नहीं होता," और उनका करियर इस बात का जीवंत प्रमाण है।

अनुपम खेर के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है। उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तन्वी द ग्रेट फिल्म अनुपम खेर के लिए बहुत करीब है क्योंकि उन्होंने इसका निर्देशन किया है। इसके अलावा वह खोसला का घोसला 2 और कनाडाई फिल्म कैलोरी में नजर आने वाले हैं।