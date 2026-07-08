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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (16:15 IST)

ओरी ने दिखाई अंशुला कपूर की शादी की झलकियां, आलिया भट्ट संग स्टाइलिश पोज़ और रेखा की झप्पी हुई वायरल

Anshula Kapoor Wedding
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (16:15 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (16:19 IST)
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कपूर खानदान में इन दिनों जश्न का माहौल है। बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर अपने बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंध गई है। अंशुला की शादी में बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। इसी बीच ओरी ने अंशुला कपूर की शादी के जश्न की कुछ खास और अनदेखी झलकियां फैंस के साथ साझा की हैं। 
 
ओरी ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ बिताए यादगार पलों की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में, जहां हर तस्वीर इस भव्य समारोह की खूबसूरती बयां कर रही थी, वहीं दो खास पलों ने तुरंत लोगों का ध्यान खींच लिया। 

 
इनमें पहला है आलिया भट्ट के साथ उनका मजेदार पोज़ और दूसरा है दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ उनका दिल छू लेने वाला गले मिलना।
 
आलिया भट्ट के साथ पोज़ देते हुए ओरी ने उनकी मस्ती भरी एनर्जी को मैच किया और दोनों ने कैमरे के लिए एक ड्रामेटिक, लगभग एडिटोरियल अंदाज वाला पोज़ दिया। 
 
आलिया इस मौके पर प्रिंटेड एथनिक आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं, वहीं ओरी का खास अंदाज और उनके सिग्नेचर एक्सप्रेशंस ने तस्वीर में और भी ग्लैमर जोड़ दिया। यह तस्वीर शादी समारोह की सबसे खास झलकियों में से एक बन गई।
आलिया के साथ ही आइकॉनिक रेखा के साथ ओरी के खूबसूरत मिलन ने भी फैंस का दिल जीत लिया। इस तस्वीर में दिग्गज अभिनेत्री रेखा, ओरी को मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से गले लगाती नजर आ रही हैं। 
 
गौरतलब है कि रेखा के चाहनेवालों के साथ ही ओरी के फैंस के बीच यह प्यारा पल न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बन गया, बल्कि शादी की सबसे पसंदीदा झलकियों में भी शामिल हो गया।
 
इन वायरल तस्वीरों के अलावा, ओरी की वेडिंग डायरी ने फैंस को अंशुला कपूर के खास दिन की एक अंदरूनी झलक भी दी है, जिसमें सितारों की मुलाकातें, खूबसूरत बातचीत और कई यादगार पल शामिल हैं। 
 
हमेशा की तरह ओरी ने अपने अंदाज में फैंस को शादी के ग्लैमर, मस्ती और पर्दे के पीछे के खास पलों से रूबरू कराया है।
 
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