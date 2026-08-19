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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (12:57 IST)

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता तो मचा बवाल, 'श्री रामायण कथा' का टीजर देख भड़के यूजर्स

Anjali Arora
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (12:57 IST)
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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और 'कच्चा बादाम' गाने से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनीं अंजलि अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि, इस बार वजह कोई डांस रील या रियलिटी शो नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा – श्री राम की' का पहला टीजर और पोस्टर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। 
 
इस फिल्म में अंजलि अरोड़ा माता सीता के मुख्य और पूजनीय किरदार में नजर आ रही हैं। जैसे ही निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक साझा की, वैसे ही सोशल मीडिया पर तीखी बहस और नेटिजंस का भारी गुस्सा फूट पड़ा।  
फिल्म का टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का तर्क है कि माता सीता करोड़ों हिंदुओं के लिए सर्वोच्च और पूजनीय आदर्श हैं। ऐसे पवित्र किरदार के लिए किसी ऐसे कलाकार को चुनना, जिसकी पहचान सोशल मीडिया पर बोल्ड डांस कंटेंट और विवादों से जुड़ी रही हो, 'पब्लिसिटी स्टंट' और आस्था का मजाक लगता है।  
एक यूजर ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'अंजलि अरोड़ा के तौर पर मां सीता? गंभीरता से कहूं तो मां सीता करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। ऐसे किरदारों की कास्टिंग में मर्यादा और संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, यह कोई पब्लिसिटी पाने का जरिया नहीं है।'
 
एक अन्य यूजर ने इसे "ईशनिंदा" और "आस्था का विशुद्ध मजाक" करार देते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। कई लोगों ने कहा कि यह कास्टिंग 'घोर कलयुग' का प्रतीक है।  
 
टीजर में दिखा बड़ा ब्लंडर, 'आदिपुरुष' से हुई तुलना
टीजर में स्वंयवर, 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा सीता हरण और राम-सीता के वियोग के दृश्यों की झलक दिखाई गई है। हालांकि, दर्शकों ने टीजर के एक खास पहलू को लेकर भी निर्माताओं को आड़े हाथों लिया। नेटिजंस ने पॉइंट आउट किया कि टीजर के बैकग्राउंड में 'कृष्णाय वासुदेवाय हरये...' मंत्र बज रहा है। लोगों का कहना है कि श्री राम त्रेतायुग में अवतार थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण द्वापरयुग में आए थे, ऐसे में रामायण की कथा में कृष्ण मंत्र का इस्तेमाल मेकर्स की लापरवाही को दर्शाता है।  
 
कम बजट के वीएफएक्स (VFX) और प्रस्तुतीकरण को देखकर कई यूजर्स इस फिल्म की तुलना ओम राउत की विवादित फिल्म 'आदिपुरुष' से कर रहे हैं और इसे "अगली आदिपुरुष" कह रहे हैं। हालांकि, अंजलि अरोड़ा के फैंस उनके इस नए सफर को लेकर काफी उत्साहित हैं और उनके ट्रेडिशनल लुक की तारीफ भी कर रहे हैं।  
 
महाबोबिया फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में 'हीरोपंती' फेम अभिनेता देव शर्मा प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ अंजलि अरोड़ा, शील वर्मा, रजनीश दुग्गल और निर्भय वाधवा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।  
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