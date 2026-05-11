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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 11 मई 2026 (17:20 IST)

'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज, अनन्या पांडे-लक्ष्य की इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिल

Chand Mera Dil trailer
करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस एक बार फिर दर्शकों को रोमांस, इमोशन्स और दिल टूटने की एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है, जिसे हम सालों तक याद रखेंगे। लंबे इंतजार के बाद, अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 
 
ट्रेलर को देखकर साफ है कि यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ट्रेलर की शुरुआत एक बेहद भावुक सीन से होती है, जहां लक्ष्य का किरदार (आरव), अनन्या पांडे (चांदनी) से हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। आरव की आंखों में पछतावा है, लेकिन चांदनी के चेहरे पर गहरा दर्द और गुस्सा। वह बिना उसकी बात सुने वहां से चली जाती है। यह सीन फिल्म के क्लाइमेक्स और कहानी की गंभीरता की ओर इशारा करता है।
 
इसके बाद ट्रेलर फ्लैशबैक में जाता है और आरव-चांदनी के कॉलेज के दिनों की झलक मिलती है। दोनों का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा 'परफेक्ट' लगता है। आरव, जो अपनी चांदनी के लिए सिगरेट छोड़ने जैसी अपनी कई बुरी आदतें बदल लेता है, उसे अपने परिवार से मिलवाता है। वे अपनी इस बॉन्डिंग को 'लेजेंडरी' लव स्टोरी कहते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है—हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है।
 
ट्रेलर के बीच में कहानी करवट लेती है। आरव से कुछ ऐसा होता है जिसे फिल्म के मेकर्स "Unforgivable Mistake" कह रहे हैं। यह एक ऐसी घटना है जो चांदनी को मजबूर कर देती है कि वह अपने प्यार और अपने आत्म-सम्मान के बीच एक को चुने। ट्रेलर के दूसरे हिस्से में हमें इमोशनल कन्फ्रंटेशन, चीख-पुकार और जुदाई का मंजर देखने को मिलता है।
लक्ष्य की एक्टिंग, खासकर उनके चिल्लाने और इमोशनल सीन्स की काफी तारीफ हो रही है। दर्शकों का कहना है कि 'किल' के बाद लक्ष्य एक बार फिर अपनी एक्टिंग रेंज साबित करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने ‍किया है। करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता और सोमेन मिश्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। 
 
फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य के अलावा आस्था सिंह, प्रथम राठौड़ और एल्विस जोस भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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