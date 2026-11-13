सेहत में सुधार के बाद अमिताभ बच्चन ने शुरू की 'केबीसी 18' की शूटिंग, जानें कब से आएंगे नए एपिसोड

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपने उसी चिर-परिचित अंदाज, दमदार आवाज और मुस्कान के साथ छोटे पर्दे के सबसे लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के मंच पर लौट आए हैं। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह पर काम से छोटा-सा ब्रेक लेने के बाद 84 वर्षीय बिग बी ने शो की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है।

मेकर्स द्वारा जारी किए गए ताजा प्रोमो ने करोड़ों प्रशंसकों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा साझा किए गए नए प्रोमो की शुरुआत अमिताभ बच्चन के खास अंदाज में दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देने से होती है।

प्रोमो में बिग बी कहते नजर आ रहे हैं, "उम्मीद है कि आप सबकी दिवाली बड़ी ही शानदार रही होगी। हमने भी अपनों के साथ दिवाली मनाई, लेकिन... एक और घर भी तो है— केबीसी का यह मंच।" उनके इन शब्दों ने साफ कर दिया कि वह अपने दर्शकों और इस मंच से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं।

प्रोमो में एक भावुक पल तब आता है, जब हॉटसीट पर बैठा एक कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन से उनकी सेहत का हाल पूछता है। इस पर महानायक बेहद आत्मीयता के साथ पहले कंटेस्टेंट की खैरियत पूछते हैं और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, "अगर आप ठीक हैं, तो हम भी ठीक हैं। आप सबके प्यार, दुआओं और आशीर्वाद से हम यहां पर फिर से हाजिर हैं। उसी जोश, उसी मुस्कान और बिल्कुल नए एपिसोड्स के साथ।"

कब से टेलीकास्ट होंगे नए एपिसोड?

अमिताभ बच्चन की गैरमौजूदगी के दौरान चैनल ने अस्थायी रूप से नए एपिसोड्स का प्रसारण रोक दिया था और उनकी जगह पुराने एपिसोड दिखाए जा रहे थे। इससे पहले 30 अक्टूबर को 'रामायण स्पेशल' एपिसोड प्रसारित किया गया था। अब बिग बी की सेट पर वापसी के साथ ही इंतजार खत्म हो गया है। 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के बिल्कुल नए एपिसोड सोमवार, 16 नवंबर 2026 से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony LIV) पर प्रसारित किए जाएंगे।

अक्टूबर में डॉक्टरों की सलाह पर लिया था आराम

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया और अपने निजी ब्लॉग के जरिए प्रशंसकों से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन अक्टूबर में उन्होंने अपनी डिजिटल गतिविधियों से दूरी बना ली थी। दशहरे के मौके पर अपने ब्लॉग पर पोस्ट करते हुए प्रशंसकों से माफी मांगी थी और बताया था कि डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम करने की सलाह दी है।