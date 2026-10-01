KBC 18 के सेट पर अमिताभ बच्चन को लगी चोट, शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरे बिग बी

भारतीय टेलीविजन के सबसे पसंदीदा क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के हालिया एपिसोड में दर्शकों को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। हमेशा ऊर्जा और उत्साह के साथ मंच पर दौड़ते हुए एंट्री करने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इस बार अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल के बजाय शांत और बैठकर अपनी बात रखते नजर आए।

शो की शुरुआत में ही 81 वर्षीय महानायक ने अपने प्रशंसकों के साथ अपनी सेहत से जुड़ी एक अहम खबर साझा की, जिससे सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। बिग बी ने एपिसोड की शुरुआत में बताया कि बीते दिन शो की शूटिंग के दौरान वे अचानक फिसल कर गिर पड़े थे। इस कारण उनके बाएं घुटने में चोट आई है।

अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्हें फिलहाल सीधे खड़े होने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्होंने शो का शुरुआती मोनोलॉग बैठकर देने का फैसला किया। जब अमिताभ बच्चन ने अपने बाएं घुटने की तरफ इशारा किया, तो ऑडियंस में चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि, बिग बी ने तुरंत हंसते हुए प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि चोट गंभीर नहीं है और वे पूरी तरह ठीक हैं।

दर्द के बीच छलका पिता का प्यार: बेटे अभिषेक पर लिखी खास बात

सेहत के इस अपडेट के साथ-साथ अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने आधिकारिक ब्लॉग पर एक बेहद दिल को छू लेने वाली पोस्ट साझा की। इस ब्लॉग में उन्होंने अपने बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ अपने अटूट रिश्ते और विचारों के अंतर पर अपनी बात रखी।

बिग बी ने अपने और अभिषेक के रिश्ते को बयां करते हुए लिखा, "पिता पुत्र दोनों रहे, एक मंच पर बैठाई; विचार अलग अलग हो चाहे, मंजिल के ही ऐठे।" उन्होंने लिखा कि दो अलग-अलग पीढ़ियों के विचार भले ही भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दोनों की मंजिल हमेशा एक ही होती है।

'सेक्शन 84' से फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने की तैयारी

चोट और व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद अमिताभ बच्चन के काम का जज्बा रत्ती भर कम नहीं हुआ है। टीवी के साथ-साथ वे अपने सिनेमाई सफर में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। अमिताभ जल्द ही बहुचर्चित कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘सेक्शन 84’ में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे।