अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, KBC 18 की शूटिंग पर लगा ब्रेक, जानिए कब से देख पाएंगे नए एपिसोड?

टेलीविजन जगत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 18 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शो के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक खराब होने के कारण 'केबीसी 18' की शूटिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

बिग बी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने यह फैसला लिया है। शूटिंग रुकने के कारण ब्रॉडकास्टिंग चैनल 'सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन' पर फिलहाल शो के पुराने एपिसोड्स ही दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं।

मौसमी फ्लू की चपेट में आए महानायक

अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने की खबर सामने आते ही उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि, प्रोडक्शन से जुड़े करीबी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। 84 वर्षीय अभिनेता को केवल सामान्य मौसमी फ्लू हुआ है।

एहतियात के तौर पर और अमिताभ को पूरी तरह आराम देने के लिए शूटिंग से यह छोटा ब्रेक लिया गया है। खबरों के मुताबिक, अमिताभ बच्चन अब तेजी से रिकवर कर रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे दिवाली के बाद आगामी वीकेंड तक सेट पर वापसी कर सकते हैं।

16 नवंबर से प्रसारित होंगे फ्रेश एपिसोड्स

दर्शकों को नए एपिसोड्स के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। खबरों के अनुसार, शो के फ्रेश एपिसोड्स 16 नवंबर से फिर से टेलीविजन पर प्रसारित किए जाएंगे। गौरतलब है कि ब्रेक पर जाने से करीब दो हफ्ते पहले ही अमिताभ बच्चन ने बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' की टीम के साथ एक बेहद खास एपिसोड की शूटिंग पूरी की थी।