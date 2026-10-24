  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. amitabh bachchan health update doctors advise strict rest and recovery big b reveals health condition
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (11:19 IST)

अमिताभ बच्चन ने क्यों बंद किया ब्लॉग और सोशल मीडिया पर लिखना? सेहत को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Amitabh Bachchan Health Update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (11:21 IST)
google-news
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों के साथ अपनी सेहत से जुड़ा अपडेट साझा किया है। 84 वर्षीय अभिनेता ने सोशल मीडिया और अपने नियमित ब्लॉग से दूरी बनाने का ऐलान करने के साथ ही स्पष्ट किया है कि उनके शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए और अधिक समय व विश्राम की आवश्यकता है।
 
2008 से लगातार अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों से संवाद करने वाले बिग बी को डॉक्टरों ने फिलहाल अपनी नियमित डिजिटल गतिविधियों से दूर रहने और पूर्ण आराम करने की सख्त हिदायत दी है।   
 
ब्लॉग पर लिखा भावुक संदेश 
अपने टम्बलर ब्लॉग पर वापसी करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत की स्थिति और शरीर को आराम देने की आवश्यकता पर विचार साझा किए। उन्होंने लिखा, अभी और आराम की जरूरत है.. ढल रहा हूं.. सोच रहा हूं और आश्चर्यचकित हूं.. मानव शरीर और इसकी विशिष्टता। 
 
इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और अपने ब्लॉग के जरिए प्रशंसकों से संवाद न कर पाने के लिए क्षमा मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टरों की सख्त सलाह के कारण वे कुछ समय के लिए लिखने और बातचीत करने में असमर्थ रहेंगे।
विजयदशमी के अवसर पर प्रशंसकों को शुभकामनाएं देते हुए अभिनेता ने लिखा था, “आप सभी को दशहरा की पहली शुभकामनाएं.. प्रेम, खुशी, पूर्णता और प्रार्थनाएं। बहुत सख्त आराम और रिकवरी के तहत हूँ.. इसलिए संवाद करने की अनुमति नहीं है.. कृपया क्षमा करें.. मेरी माफी।” उन्होंने यह भी जोड़ा था कि प्रशंसक उनके इस संदेश को ही फिलहाल के लिए सम्मानजनक जवाब मानें।   
 
शूटिंग के दौरान चोट की आशंका   
हालांकि अमिताभ बच्चन ने आराम की सलाह के पीछे का मुख्य चिकित्सकीय कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला उनके लोकप्रिय टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सेट पर हुई घटना से जुड़ा हो सकता है। कुछ समय पहले ही शूटिंग के दौरान पैर फिसलने के कारण उनके घुटने में चोट आ गई थी। शो के दौरान भी उन्हें कुछ समय के लिए बैठकर संचालन करते देखा गया था।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'फौजी' बनकर अंग्रेजों से भिड़ेंगे प्रभास, दमदार टीजर आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

4000 करोड़ की 'रामायण' पर बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर की फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए करना होगा लंबा इंतजार!

4000 करोड़ की 'रामायण' पर बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर की फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए करना होगा लंबा इंतजार!बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही माइथोलॉजिकल मैग्नम ओपस फिल्म 'रामायण' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां एक तरफ फैंस रणबीर कपूर को पर्दे पर 'भगवान श्री राम' के रूप में देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के दूसरे हिस्से यानी 'रामायण पार्ट 2' को लेकर आ रही खबर ने फैंस को थोड़ा हैरान कर दिया है।

अमिताभ बच्चन ने क्यों बंद किया ब्लॉग और सोशल मीडिया पर लिखना? सेहत को लेकर दिया बड़ा अपडेट

अमिताभ बच्चन ने क्यों बंद किया ब्लॉग और सोशल मीडिया पर लिखना? सेहत को लेकर दिया बड़ा अपडेटबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों के साथ अपनी सेहत से जुड़ा अपडेट साझा किया है। 84 वर्षीय अभिनेता ने सोशल मीडिया और अपने नियमित ब्लॉग से दूरी बनाने का ऐलान करने के साथ ही स्पष्ट किया है कि उनके शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए और अधिक समय व विश्राम की आवश्यकता है।

'फौजी' बनकर अंग्रेजों से भिड़ेंगे प्रभास, दमदार टीजर आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

'फौजी' बनकर अंग्रेजों से भिड़ेंगे प्रभास, दमदार टीजर आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्मभारतीय सिनेमा के पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास के 47वें जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रशंसकों को एक नहीं, बल्कि दो-दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। एक तरफ जहां उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'फौजी' का बहुप्रतीक्षित टीज़र जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ सुपरहिट फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग से जुड़ा एक विशेष बीटीएस वीडियो साझा किया गया है।

गद्दी की लड़ाई से दमदार डायलॉग्स तक, ‘मिर्जापुर’ सीजन 2 के 6 साल पूरे, मेकर्स ने शेयर किया खास वीडियो

गद्दी की लड़ाई से दमदार डायलॉग्स तक, ‘मिर्जापुर’ सीजन 2 के 6 साल पूरे, मेकर्स ने शेयर किया खास वीडियोसाल 2020 की बात है जब रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फैंस को मिर्जापुर का खास दूसरा सीजन बतौर तोहफा दिया जिसने देखते ही देखते उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड मिर्जापुर सीजन 2 का प्रीमियम अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 23 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जिसकी कहानी में पूर्वांचल की ताकत और बदले की आग को खूबसूरती से दिखाया गया था।

‘प्रताप’ में पूनम बनकर लौट रहीं ईशा देओल, फिल्म से सामने आया कैरेक्टर पोस्टर

‘प्रताप’ में पूनम बनकर लौट रहीं ईशा देओल, फिल्म से सामने आया कैरेक्टर पोस्टरबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल फिल्म 'प्रताप' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत इस आगामी एक्शन ड्रामा के निर्माताओं ने ईशा देओल का कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है, जिसमें वह पूनम के किरदार में नजर आ रही हैं।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।