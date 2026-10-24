अमिताभ बच्चन ने क्यों बंद किया ब्लॉग और सोशल मीडिया पर लिखना? सेहत को लेकर दिया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों के साथ अपनी सेहत से जुड़ा अपडेट साझा किया है। 84 वर्षीय अभिनेता ने सोशल मीडिया और अपने नियमित ब्लॉग से दूरी बनाने का ऐलान करने के साथ ही स्पष्ट किया है कि उनके शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए और अधिक समय व विश्राम की आवश्यकता है।

2008 से लगातार अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों से संवाद करने वाले बिग बी को डॉक्टरों ने फिलहाल अपनी नियमित डिजिटल गतिविधियों से दूर रहने और पूर्ण आराम करने की सख्त हिदायत दी है।

ब्लॉग पर लिखा भावुक संदेश

अपने टम्बलर ब्लॉग पर वापसी करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत की स्थिति और शरीर को आराम देने की आवश्यकता पर विचार साझा किए। उन्होंने लिखा, अभी और आराम की जरूरत है.. ढल रहा हूं.. सोच रहा हूं और आश्चर्यचकित हूं.. मानव शरीर और इसकी विशिष्टता।

इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और अपने ब्लॉग के जरिए प्रशंसकों से संवाद न कर पाने के लिए क्षमा मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टरों की सख्त सलाह के कारण वे कुछ समय के लिए लिखने और बातचीत करने में असमर्थ रहेंगे।

विजयदशमी के अवसर पर प्रशंसकों को शुभकामनाएं देते हुए अभिनेता ने लिखा था, “आप सभी को दशहरा की पहली शुभकामनाएं.. प्रेम, खुशी, पूर्णता और प्रार्थनाएं। बहुत सख्त आराम और रिकवरी के तहत हूँ.. इसलिए संवाद करने की अनुमति नहीं है.. कृपया क्षमा करें.. मेरी माफी।” उन्होंने यह भी जोड़ा था कि प्रशंसक उनके इस संदेश को ही फिलहाल के लिए सम्मानजनक जवाब मानें।

शूटिंग के दौरान चोट की आशंका

हालांकि अमिताभ बच्चन ने आराम की सलाह के पीछे का मुख्य चिकित्सकीय कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला उनके लोकप्रिय टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सेट पर हुई घटना से जुड़ा हो सकता है। कुछ समय पहले ही शूटिंग के दौरान पैर फिसलने के कारण उनके घुटने में चोट आ गई थी। शो के दौरान भी उन्हें कुछ समय के लिए बैठकर संचालन करते देखा गया था।