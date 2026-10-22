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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (12:36 IST)

डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को दी रेस्ट की सलाह, सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग से लिया ब्रेक, फैंस से मांगी माफी

Amitabh Bachchan health update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (12:38 IST)
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया है। लगातार फैंस से संवाद बनाए रखने वाले 84 वर्षीय अभिनेता ने बताया है कि वह स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय के लिए अपने दैनिक ब्लॉग और सोशल मीडिया से दूरी बना रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से रेस्ट करने और किसी भी प्रकार के पत्राचार या संवाद से बचने की सलाह दी है।
 
सोशल मीडिया पर फैंस से मांगी माफी
अमिताभ बच्चन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने के लिए जाने जाते हैं। वह लगभग हर दिन अपने ब्लॉग और 'एक्स' के जरिए प्रशंसकों के साथ अपने विचार और दिनचर्या की अपडेट्स साझा करते हैं। हालांकि, हालिया स्वास्थ्य संबंधी हिदायतों के बाद उन्होंने लिखा, "क्षमा करें... मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने और सेहत में सुधार के लिए समय निकालने की सलाह दी गई है, इसलिए मैं कुछ भी लिखने में असमर्थ हूं।"
 
अमिताभ की इस पोस्ट के आते ही देश-दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों प्रशंसक चिंता में पड़ गए और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी सेहत और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं करने लगे।
 
रविवार को फैंस से की थी मुलाकात
यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले अमिताभ बच्चन अपने मुंबई स्थित आवास 'जलसा' के बाहर नियमित 'रविवार दर्शन' के लिए एकत्र हुए प्रशंसकों से मिले थे। कई दशकों से चली आ रही इस परंपरा के तहत बिग बी हर रविवार अपने घर के बाहर जमा होने वाले फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं।
ग़ौरतलब है कि हाल ही में लोकप्रिय क्विज़ शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग के दौरान भी उन्हें हल्की चोट का सामना करना पड़ा था, जिसके बावजूद उन्होंने काम और प्रशंसकों से जुड़ाव बनाए रखा। हालांकि, इस बार डॉक्टरों ने उन्हें काम और नियमित लेखन से पूरी तरह ब्रेक लेकर आराम करने की हिदायत दी है।
 
जैसे ही बिग बी का यह भावुक संदेश सोशल मीडिया पर सामने आया, फैंस ने उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। लोग उनके जल्द ठीक होने और उनके नियमित ब्लॉग की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का यह कदम उनके प्रशंसकों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद उन्होंने खुद अनुपस्थित रहने की जानकारी देकर माफी मांगी।
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