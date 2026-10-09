नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, KBC के सेट से सामने आया इमोशनल वीडियो

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक हुए निधन से पूरा देश और बॉलीवुड स्तब्ध है। नाना ने 75 वर्ष की उम्र में गोवा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस पर पूरे राज्य सम्मान के साथ किया गया।

इस दुखद घड़ी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने नाना पाटेकर को नम आंखों से याद किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने सबसे करीबी दोस्तों और सह-कलाकारों में शामिल नाना पाटेकर को एक बेहद भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है।

सोनी टीवी द्वारा जारी किए गए एक विशेष वीडियो में अमिताभ बच्चन अपने मशहूर गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर नाना पाटेकर की यादों में खोए और भावुक नजर आए। बिग बी ने नाना की बेबाकी, उनकी सादगी और निस्वार्थ समाज सेवा को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर को याद करते हुए उन्हें केवल एक महान अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान और दूरदर्शी समाज सेवक बताया। वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं, नाना एक 'अद्वितीय कलाकार', सच्चे मित्र, शुभचिंतक और एक असाधारण समाज सेवक थे। उनका जाना न केवल भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक अपूरणीय क्षति है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है जो उन्हें करीब से जानते थे।

उन्होंने नाना के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा, उनकी बेबाकी, उनकी सादगी और सच बोलने की उनकी हिम्मत ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी समाज सेवा और उनके दिए सबक हमारे भीतर हमेशा जीवित रहते हैं। नाना उन्हीं में से एक थे।

अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर ने साल 1999 में आई मेहुल कुमार की हिट एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कोहराम' में एक साथ काम किया था। उस दौरान दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग की काफी चर्चा हुई थी। अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए अमिताभ ने कहा, "नाना, आपको मेरा व्यक्तिगत सलाम। और आपकी उस कला को एक आदरपूर्ण नमन, जिसे आपने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जिया।"

KBC 16 का वो भावुक पल: जब किसानों के लिए समर्पित की राशि

अमिताभ बच्चन ने केबीसी सीजन 16 के उस विशेष एपिसोड को भी याद किया जब नाना पाटेकर बतौर मेहमान शो में शामिल हुए थे। नाना पाटेकर ने शो में जीती गई अपनी पूरी पुरस्कार राशि को समाज सेवा के लिए दान कर दिया था।

बिग बी ने कहा कि नाना केवल बातें नहीं करते थे, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त गांवों के किसानों के लिए 'नाम फाउंडेशन' के जरिए जो काम किया, वह सामुदायिक सेवा की एक मिसाल है। उन्होंने बारिश की कमी से जूझ रहे किसानों की व्यक्तिगत रूप से मदद की और उनके परिवारों को संबल दिया।

पांच दशकों का शानदार सिनेमाई सफर

नाना पाटेकर का करियर लगभग पांच दशकों का रहा, जिसमें उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित नाना ने क्रांतिवीर, परिंदा, अग्नि साक्षी, खामोशी: द म्यूजिकल, अब तक छप्पन, नटसम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों से हर वर्ग के दर्शकों के दिलों पर राज किया।