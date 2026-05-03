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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 3 मई 2026 (11:43 IST)

ऋषभ शेट्टी के काम से प्रभावित हुए होम मिनिस्टर अमित शाह, जानें क्या कहा

Rishab Shetty
एक शानदार मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी के काम की खुलकर तारीफ की। यह मुलाकात सिनेमा और देश की विरासत के जुड़ाव पर केंद्रित थी, जहां भारतीय मूल्यों को संभालकर रखने में रचनात्मक कला की अहम भूमिका पर चर्चा हुई।
 
बातचीत को याद करते हुए गृह मंत्री ने ऋषभ शेट्टी की उस खास कला की सराहना की, जिसमें वह पारंपरिक कहानियों को आधुनिक सिनेमा के रूप में पेश करते हैं। 
 
उनकी मेहनत की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, फिल्मों और संस्कृति पर आपसे बात करना बेहद रोचक रहा। जिस समझ और संवेदनशीलता के साथ आप अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पेश करते हैं, वह सच में सराहनीय है और गहरी छाप छोड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी अपने काम से लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।
 
गृह मंत्री की इस पोस्ट से साफ है कि सरकार सिनेमा को सांस्कृतिक पहचान को दुनिया तक पहुंचाने के एक मजबूत माध्यम के रूप में देखती है। उन्होंने ऋषभ शेट्टी की "संवेदनशीलता" और "समझ" की तारीफ करते हुए बताया कि कांतारा जैसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत जड़ों से जोड़ने का काम भी करती हैं। यह बातचीत भारतीय कहानियों के ग्लोबल मंच पर उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद के साथ खत्म हुई।
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