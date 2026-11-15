दिल्ली की जहरीली हवा पर अमित साध ने जताई चिंता, बोले- हर सुबह खुद से पूछें ये 3 सवाल

देश की राजधानी दिल्ली इस समय गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है और हवा की गुणवत्ता लगातार 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है। इसी बीच, बॉलीवुड के दमदार अभिनेता अमित साध ने दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा और देश में स्वच्छता की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपने आगामी बिजनेस रियलिटी शो 'शुभ लाभ' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर पहुंचे अमित साध ने मीडिया से बातचीत करते हुए नागरिकों को आत्ममंथन करने की नसीहत दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर बात के लिए केवल सरकार और प्रशासन को दोष देने के बजाय अब आम लोगों को भी अपनी रोजमर्रा की आदतों पर गंभीरता से विचार करना होगा।

'प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं?'

'ब्रीद: इनटू द शैडोज' और 'काई पो चे' जैसी शानदार प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर अमित साध ने देश के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि आज जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, "हम हमेशा प्रशासन से गुहार लगाते हैं और प्रशासन अपने स्तर पर काम भी करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हमें अपने व्यक्तित्व और सामूहिक सोच पर गहराई से गौर करना चाहिए। हर व्यक्ति को खुद से यह कड़ा सवाल पूछना चाहिए कि वह वास्तव में देश के लिए क्या कर रहा है।"

अभिनेता ने समाज की उन छोटी-छोटी लापरवाहियों की ओर इशारा किया, जो मिलकर प्रदूषण और गंदगी का बड़ा रूप ले लेती हैं। उन्होंने तीखे सवाल करते हुए कहा, "क्या हम आज भी दीवारों और सड़कों पर पान थूककर गंदगी नहीं फैला रहे हैं? क्या हमें चलती गाड़ियों से बाहर कचरा और रैपर फेंकना शोभा देता है? हम बड़ी लापरवाही से एक छोटी सी टॉफी का रैपर भी सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे प्लास्टिक कचरा बढ़ता है। अपनी इन हरकतों से हम अपने ही देश की खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"

इसके साथ ही उन्होंने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान दिलाया और पूछा कि क्या हम समय पर अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग भी करवाते हैं?

हर सुबह खुद से सवाल पूछने की दी सलाह

अमित साध का मानना है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। उन्होंने नागरिकों से आत्मनिरीक्षण की अपील करते हुए कहा, दुनिया में किसी और पर उंगली उठाने या सवाल करने से पहले हमें खुद के भीतर झांकना चाहिए। मैं खुद हर सुबह उठकर अपने आप से तीन सवाल पूछता हूं—आज मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा, अपने परिवार के लिए क्या करूंगा, और दिन भर में जिन अजनबी लोगों से मिलूंगा, उनसे किस तरह बात करूंगा।

दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है AQI

अमित साध की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्लीवासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को पूरे दिन राजधानी की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार सुबह 7:05 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 348 दर्ज किया गया था।