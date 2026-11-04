'प्रताप' का नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज, यादों, प्यार और लौटने के वादे के एहसास को करता है बयां

कुछ वादे ऐसे होते हैं, जो वक्त और हालात बदलने के बावजूद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वे यादों, उम्मीदों और भावनाओं के जरिए हमारे साथ बने रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को पर्दे पर उतारते हुए अमित साध और ईशा देओल स्टारर फिल्म 'प्रताप' के मेकर्स अपना नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज कर रहे हैं।

4 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाला यह गाना शाश्वत सिंह और प्रतिज्ञा की आवाजों से सजा है, जबकि इसका संगीत अफजलाली ने तैयार किया है। यह गाना फिल्म की कहानी में एक भावुक और दिल को छू लेने वाला पहलू जोड़ता है।

यादों और उम्मीदों के बीच बुना गया ‘मैं वापस आऊंगा’ एक ऐसे वादे की कहानी कहता है, जो दूरियों के बावजूद दिल में जिंदा रहता है। दो दिलों के बीच जुड़े गहरे भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता यह गाना प्यार, इंतजार और दोबारा मिलने की उम्मीद को खूबसूरती से बयां करता है। इसकी दिल को छू लेने वाली धुन दर्शकों को 'प्रताप' की दुनिया के एक निजी और भावनात्मक पहलू से रूबरू कराती है।

गाने के बारे में बात करते हुए अमित साध ने कहा, 'मैं वापस आऊंगा' एक ऐसी भावना को खूबसूरती से बयां करता है, जो एक तरफ बेहद निजी है, तो दूसरी तरफ हर किसी के दिल से जुड़ी हुई है। किसी वादे को निभाने, उम्मीद बनाए रखने और लौटने के विश्वास के साथ जीने का एहसास हम सभी को कहीं न कहीं छूता है। यह गाना 'प्रताप' के एक नरम और भावनात्मक पहलू को सामने लाता है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसके पीछे छिपी भावनाओं से खुद को जोड़ पाएंगे।

गायक शाश्वत सिंह ने कहा, 'मैं वापस आऊंगा' एक ऐसा गाना है, जो प्यार, यादों और उम्मीदों की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। किसी ऐसे वादे का एहसास बहुत खास होता है, जो दूरियों और मुश्किल हालात के बावजूद दिल में जिंदा रहता है। मैंने अपनी आवाज के जरिए इस गाने में इंतजार की कसक और अपनापन बरकरार रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि श्रोता इस गाने और इससे जुड़ी भावनाओं को अपने-अपने अंदाज में महसूस कर पाएंगे।

सचिन सराफ द्वारा लिखित और निर्देशित 'प्रताप' की कहानी प्रताप रानाडे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अमित साध निभा रहे हैं। फिल्म में ईशा देओल, सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया और मिलिंद गुणाजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।