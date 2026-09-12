अमीषा पटेल के माता-पिता के घर लाखों की चोरी, 5 लाख के गहने उड़ाने के आरोप में नौकरानी गिरफ्तार

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके चर्चगेट स्थित अमीषा पटेल के माता-पिता के घर में लाखों रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में काम करने वाली 40 वर्षीय घरेलू सहायिका को गिरफ्तार कर लिया है।

खबरों के अनुसार, चोरी गए सामान में करीब 5 लाख रुपये मूल्य का कीमती हीरा और सोने का कंगन शामिल है। आरोपी महिला की पहचान सीमा विनोद घाटे के रूप में हुई है, जो पालघर-विरार क्षेत्र की रहने वाली है। वह पिछले डेढ़ साल से अमीषा की मां आशा पटेल के घर पर हाउस हेल्प के तौर पर काम कर रही थीं।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, चोरी की यह घटना जनवरी 2026 में हुई थी। घर से डायमंड और गोल्ड का कंगन गायब होने के बाद आशा पटेल को अपनी नौकरानी सीमा घाटे पर संदेह हुआ। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस केस दर्ज कराने के बजाय मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया।

अगले 5 से 6 महीनों तक आशा पटेल लगातार सीमा से पूछताछ करती रहीं और उससे चोरी की बात स्वीकार कर कंगन लौटाने का आग्रह करती रहीं। हालांकि, जब लंबा समय बीत जाने के बाद भी कंगन वापस नहीं मिला, तो उन्होंने कानून का सहारा लेने का फैसला किया।

विरार से पकड़ी गई आरोपी, पुलिस हिरासत में भेजा गया

आशा पटेल की शिकायत के आधार पर मरीन ड्राइव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया। शुरुआती FIR एक अज्ञात महिला के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में क्राइम डिटेक्टिव टीम का गठन किया गया।

जांच टीम ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सीमा घाटे को पालघर/विरार क्षेत्र से ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।

चोरी के गहनों की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी

फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य चोरी हुए 5 लाख रुपये के कीमती कंगन को जल्द से जल्द बरामद करना है। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या इस वारदात में उसका कोई अन्य साथी भी शामिल था।