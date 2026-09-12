  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ameesha patel parents house theft mumbai maid arrested diamond gold bracelet worth 5 lakh
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (14:42 IST)

अमीषा पटेल के माता-पिता के घर लाखों की चोरी, 5 लाख के गहने उड़ाने के आरोप में नौकरानी गिरफ्तार

Ameesha Patel house theft
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (14:44 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके चर्चगेट स्थित अमीषा पटेल के माता-पिता के घर में लाखों रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में काम करने वाली 40 वर्षीय घरेलू सहायिका को गिरफ्तार कर लिया है।
 
खबरों के अनुसार, चोरी गए सामान में करीब 5 लाख रुपये मूल्य का कीमती हीरा और सोने का कंगन शामिल है। आरोपी महिला की पहचान सीमा विनोद घाटे के रूप में हुई है, जो पालघर-विरार क्षेत्र की रहने वाली है। वह पिछले डेढ़ साल से अमीषा की मां आशा पटेल के घर पर हाउस हेल्प के तौर पर काम कर रही थीं।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, चोरी की यह घटना जनवरी 2026 में हुई थी। घर से डायमंड और गोल्ड का कंगन गायब होने के बाद आशा पटेल को अपनी नौकरानी सीमा घाटे पर संदेह हुआ। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस केस दर्ज कराने के बजाय मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया। 
 
अगले 5 से 6 महीनों तक आशा पटेल लगातार सीमा से पूछताछ करती रहीं और उससे चोरी की बात स्वीकार कर कंगन लौटाने का आग्रह करती रहीं। हालांकि, जब लंबा समय बीत जाने के बाद भी कंगन वापस नहीं मिला, तो उन्होंने कानून का सहारा लेने का फैसला किया।
 
विरार से पकड़ी गई आरोपी, पुलिस हिरासत में भेजा गया
आशा पटेल की शिकायत के आधार पर मरीन ड्राइव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया। शुरुआती FIR एक अज्ञात महिला के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में क्राइम डिटेक्टिव टीम का गठन किया गया।
 
जांच टीम ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सीमा घाटे को पालघर/विरार क्षेत्र से ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।
 
चोरी के गहनों की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी
फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य चोरी हुए 5 लाख रुपये के कीमती कंगन को जल्द से जल्द बरामद करना है। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या इस वारदात में उसका कोई अन्य साथी भी शामिल था।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अनिल कपूर ने पहली बार किया कव्वाली परफॉर्म, गणेश आचार्य ने बताया कैसे तैयार हुआ गाना

'मिर्जापुर: द मूवी' ने मचाया तहलका, 8वें दिन भी करोड़ों की कमाई, वर्ल्डवाइड 226 करोड़ पार

'मिर्जापुर: द मूवी' ने मचाया तहलका, 8वें दिन भी करोड़ों की कमाई, वर्ल्डवाइड 226 करोड़ पारओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने के बाद, 'मिर्जापुर' फ्रैंचाइजी अब बड़े पर्दे पर भी अपना असली 'भौकाल' दिखा रही है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के बैनर तले बनी 'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही नए रिकॉर्ड बना रही है।

Bigg Boss 20: काजी तौकीर ने खोला अरिजीत सिंह से 20 साल पुरानी दोस्ती का राज, बोले- मैं क्रेजी हूं तो वो क्रेजीपन का बाप

Bigg Boss 20: काजी तौकीर ने खोला अरिजीत सिंह से 20 साल पुरानी दोस्ती का राज, बोले- मैं क्रेजी हूं तो वो क्रेजीपन का बापरियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में रोज नए ड्रामे और विवाद देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो के भीतर एक ऐसा भावुक और दिलचस्प पल देखने को मिला जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। शो के चर्चित कंटेस्टेंट काजी तौकीर ने देश के सबसे मशहूर और पसंदीदा प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के साथ अपनी 20 साल पुरानी गहरी दोस्ती पर बात की है।

अमीषा पटेल के माता-पिता के घर लाखों की चोरी, 5 लाख के गहने उड़ाने के आरोप में नौकरानी गिरफ्तार

अमीषा पटेल के माता-पिता के घर लाखों की चोरी, 5 लाख के गहने उड़ाने के आरोप में नौकरानी गिरफ्तारबॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके चर्चगेट स्थित अमीषा पटेल के माता-पिता के घर में लाखों रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में काम करने वाली 40 वर्षीय घरेलू सहायिका को गिरफ्तार कर लिया है।

अनिल कपूर ने पहली बार किया कव्वाली परफॉर्म, गणेश आचार्य ने बताया कैसे तैयार हुआ गाना

अनिल कपूर ने पहली बार किया कव्वाली परफॉर्म, गणेश आचार्य ने बताया कैसे तैयार हुआ गाना‘इंडिया के टॉप 1%’ में अनिल कपूर की पहली कव्वाली परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। जोश से भरपूर इस एंथम में अनिल कपूर की खास झकास एनर्जी और गणेश आचार्य की सिग्नेचर कोरियोग्राफी का बेहतरीन मेल देखने को मिल रहा है।

पॉप स्टार लेडी गागा बनीं मां, मंगेतर माइकल पोलैंस्की संग पहले बच्चे का किया स्वागत

पॉप स्टार लेडी गागा बनीं मां, मंगेतर माइकल पोलैंस्की संग पहले बच्चे का किया स्वागतम्यूजिक इंडस्ट्री की ग्लोबल आइकन और हॉलीवुड अभिनेत्री लेडी गागा के फैंस के लिए बेहद खुशखबरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 39 वर्षीय पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलैंस्की अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गए हैं।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।