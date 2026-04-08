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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (17:03 IST)

अल्लू अर्जुन ठुकरा चुके हैं कई हिट फिल्मों के ऑफर, इतनी फीस करते हैं चार्ज

Allu Arjun Birthday
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म 'पुष्पा : द राइज' से अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अल्लू अर्जुन ने अपने करियर की शुरूआत महज 2 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड एक्टर से की थी।
 
बतौर हीरो अल्लू अर्जुन पहली बार फिल्म 'गंगौत्री' में नजर आए थे। अल्लू अर्जुन की 30 फिल्मों में तकरीबन 27 फिल्में हिट हुई है। अल्लू अर्जुन किसी फिल्म में अभिनय करने के लिए करीब 16 से 18 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। 
 
अल्लू अर्जुन कई सुपरहिट फिल्मों के ऑफर भी ठुकरा चुके हैं। इनमें सबसे ऊपर फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का नाम है। इसके अलावा वह ओका लैला कोसम, भद्र, गीता गोविंदम, डिस्को राजा, जानू, अरविंदा समेथा, 100 परसेंट लव और गैंग लीडर जैसी साउथ की हिट फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके हैं।
 
अल्लू अर्जुन का पूरा परिवार ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उनके दादा अल्लू रामलिंगय्या एक्टर के साथ-साथ एक कॉमेडियन थे। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद साउथ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं। वे एक प्रोड्यूसर हैं। अल्लू अर्जुन के फूफा चिरंजीवी साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं। 
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