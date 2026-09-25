संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक आउट, लाल रेट्रो अवतार ने मचाई हलचल
बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। रणबीर कपूर के पावरफुल फर्स्ट लुक के बाद अब मेकर्स ने आलिया भट्ट का पहला लुक जारी कर दिया है। इस लुक में आलिया का अंदाज़ बेहद अलग और आकर्षक नजर आ रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही हलचल मचा दी है।
पोस्टर में आलिया भट्ट रेड कलर के बेहद खूबसूरत रेट्रो आउटफिट में नजर आ रही हैं। उनके सिर पर लाल पंखों से सजा हुआ हेडड्रेस है, जो 1960 और 1970 के दशक के मशहूर कैबरे डांसर्स और स्टेज आर्टिस्ट्स की याद दिलाता है। कहना होगा पोस्टर में आलिया कभी न देखे गए अवतार में नजर आ रही हैं।
Aag bhi, dilon ki jaan bhi!— BhansaliProductions (@bhansali_produc) September 25, 2026
Sanjay Leela Bhansali’s Love & War on 21st January 2027
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पोस्टर का बैकग्राउंड और लाइट सेटअप भी बेहद खास है। स्टेज पर आलिया के ऊपर कई स्पॉटलाइट्स चमक रही हैं, जो इस सीन को एक क्लासिक और थ्रिलर वाइब दे रही हैं। भंसाली की फिल्मों की यूएसपी हमेशा से उनका भव्य सेट और कलात्मक प्रेजेंटेशन रहा है, और आलिया का यह फर्स्ट लुक इस बात का पक्का सबूत है कि यह फिल्म भी विजुअली बेहद शानदार होने वाली है।
Sitaare toh hazaar, par chamak iski hai!— BhansaliProductions (@bhansali_produc) September 25, 2026
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भंसाली और आलिया की दूसरी जोड़ी
यह पहली बार नहीं है जब आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले साल 2022 में आई फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था। इस फिल्म में गंगूबाई के दमदार किरदार के लिए आलिया भट्ट को उनका पहला 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' मिला था। ऐसे में दर्शकों को 'लव एंड वॉर' से भी वैसी ही दमदार एक्टिंग और निर्देशन की उम्मीद है।
रणबीर कपूर काविंटेज कार वाला लुक भी हुआ था वायरल
आलिया के इस लुक से ठीक एक दिन पहले मेकर्स ने रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक शेयर किया था। उस लुक में रणबीर कपूर एक विंटेज स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए थे। उनकी बांह पर गोली का निशान था, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि फिल्म में केवल लव स्टोरी ही नहीं, बल्कि जबरदस्त एक्शन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा।
फिल्म 'लव एंड वॉर' की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट है। फिल्म में रियल लाइफ कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को दुनिया भर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है।