बैकलेस ब्लाउज और मॉस-ग्रीन साड़ी में आलिया भट्ट ने ढाया कहर, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जब भी अपने नए लुक के साथ नजर आती हैं, फैशन वर्ल्ड में तहलका मच जाता है। आलिया हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं। इस नए फोटोशूट में आलिया भट्ट ने पारंपरिक भारतीय पोशाक यानी साड़ी को एक आधुनिक, बोल्ड और बोहेमियन तड़का देकर फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं।

आलिया ने मॉस-ग्रीन शेड की बेहद हल्की और एलिगेंट लिनन साड़ी कैरी की है। साड़ी का बेस काफी मिनिमल और सॉफ्ट है, जिसके किनारों पर ब्राइट इलेक्ट्रिक-ब्लू और सिल्वर पाइपिंग की बारीक डिटेलिंग है।

इस सिंपल साड़ी को पूरी तरह ग्लैमरस बनाने का काम किया है उनके हैवी एम्बेलिश्ड ब्लाउज ने। आलिया ने बंजारा-स्टाइल और बोहेमियन वाइब्स वाला एंटीक सिल्वर व ब्रास हॉल्टर-नेक ब्लाउज पहना है। यह ब्लाउज पूरी तरह बैकलेस है, जो आलिया की टोंड बैक और एथनिक अपील को जबरदस्त बोल्डनेस देता है।

तस्वीरों में आलिया का ग्लैमर और उनके पोज़िंग स्किल्स देखते ही बनते हैं। एक फ्रेम में आलिया कैमरे की तरफ अपना बैकलेस फ्लॉन्ट कर रही हैं। दूसरे पोज में वह साइड-प्रोफाइल से अपनी साड़ी के फ्लो और हॉल्टर-नेक कट को खूबसूरती से उभारती नजर आ रही हैं।

आलिया ने बहुत अधिक लाउड मेकअप करने के बजाय सॉफ्ट-ग्लैम और नो-मेकअप मेकअप लुक को चुना है। उन्होंने आंखों पर हल्का काजल और सॉफ्ट आईलाइनर का इस्तेमाल किया गया है। चेहरे की सबसे खूबसूरत डिटेल है उनके माथे पर सजी छोटी सी फिरोजी बिंदी। यह बिंदी उनके ब्लाउज के टर्कोइज स्टोन्स और साड़ी के नीले बॉर्डर से परफेक्ट ट्यूनिंग बनाती है।

पारंपरिक साड़ी के साथ बोहेमियन बैकलेस ब्लाउज का प्रयोग इस बात का सबूत है कि एथनिक फैशन को बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। आलिया ने साबित कर दिया है कि मिनिमलिस्ट साड़ी को भी एक हैवी, बोल्ड और यूनिक ब्लाउज के साथ पहनकर रेड-कार्पेट या फेस्टिव रेडी बनाया जा सकता है।