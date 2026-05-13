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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 13 मई 2026 (11:22 IST)

Cannes के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का 'पीच' जादू, बॉडी-हगिंग स्ट्रैपलेस गाउन में बिखेरा हुस्न का जलवा

Alia Bhatt Cannes 2026
कान फिल्म फेस्टिवल का मंच एक बार फिर बॉलीवुड की 'गंगूबाई' यानी आलिया भट्ट के नाम रहा। कान की ओपनिंग सेरेमनी में आलिया ने जैसे ही कदम रखा, पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आलिया का यह दूसरा साल है और उन्होंने अपने स्टाइल से साबित कर दिया कि वह वैश्विक फैशन आइकन क्यों हैं।
 
आलिया भट्ट ने मुख्य रेड कार्पेट इवेंट के लिए तमारा राल्फ का कस्टम मेड पीच कलर्ड गाउन चुना। यह एक बॉडी-हगिंग स्ट्रैपलेस गाउन था, जिसमें स्वीटहार्ट नेकलाइन और सेंटर में बना प्लंजिंग इल्यूजन इसे मॉडर्न और बोल्ड लुक दे रहा था।
 
इस गाउन की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ जुड़े शिफॉन ड्रेप्स थे। जब आलिया रेड कार्पेट पर चलीं, तो इन ड्रेप्स ने एक 'दुपट्टे' जैसा सिनेमाई इफेक्ट पैदा किया, जिसने भारतीय संस्कृति की हल्की सी झलक और वैश्विक फैशन का बेजोड़ संगम पेश किया। 
 
गाउन का पेस्टल पीच कलर आलिया के पूरे लुक को एक 'ड्रीमी' और रोमांटिक वाइब दे रहा है। आलिया के इस लुक में जान फूंकने का काम उनकी ज्वेलरी ने किया। उन्होंने एक बेहद खास कोरल और डायमंड नेकलेस पहना है। जिसमें दुर्लभ पिंक कोरल रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। नेकलेस के बीच में एक बड़ा ड्रॉप पेंडेंट है, जो गाउन की नेकलाइन को बखूबी निखार रहा है। 
 
आलिया के मेकअप की बात करें तो मशहूर स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने उनके लिए 'सॉफ्ट ग्लैम' लुक चुना। पीच-पिंक टोन और न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ आलिया बेहद फ्रेश और एलिगेंट नजर आईं।

 
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस को आलिया का यह लुक काफी पसंद आ रहा है। 
 
पिछले साल आलिया ने 'श्यापारेली' (Schiaparelli) के गाउन में अपना कान्स डेब्यू किया था। 2026 में उनकी वापसी और भी प्रभावशाली रही है। रिया कपूर की स्टाइलिंग ने यह सुनिश्चित किया कि आलिया का लुक न केवल ट्रेंडी हो बल्कि उसमें एक कलात्मक गहराई भी हो।
 
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