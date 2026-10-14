अलाया एफ ने डेनिम शॉर्ट्स और ओवरसाइज्ड जैकेट में दिखाया बोल्ड अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश

बॉलीवुड एक्ट्रेस अलाया एफ अक्सर अपने जबरदस्त फैशन सेंस और बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में अलाया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

तस्वीरों में अलाया एफ ने बेहद ही स्टाइलिश डार्क नेवी-ब्लू डेनिम कोऑर्ड सेट पहना हुआ है। उनके इस ऑउटफिट में ओवरसाइज़्ड डेनिम जैकेट शामिल है, जिस पर स्टार और मून की मैटेलिक एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो जैकेट के कॉलर और शोल्डर एरिया को काफी अट्रैक्टिव बनाती है।

जैकेट के अंदर अलाया ने एक ब्लैक स्ट्रैपी इनर/कैमी टॉप पहना है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग डार्क डेनिम शॉर्ट्स पेयर किए हैं। इस पूरे लुक को सबसे खास और न्यू-एज टच देते हैं उनके नी-हाई एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक काउबॉय बूट्स। यह वेस्टर्न और स्ट्रीट-स्टाइल फैशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश कर रहा है।

अलाया एफ का यह फोटोशूट बेहद रॉयल और मॉडर्न वाइब देता है। लकड़ी की दीवारों (वुडेन पैनलिंग) और शीशे वाले बैकग्राउंड के सामने ली गई इन तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। तस्वीरों में उनके फेशियल एक्सप्रेशन्स बेहद आकर्षक हैं।

अलाया ने अपने इस लुक को पूरा करने के लिए न्यूड और सटल मेकअप चुना है। सॉफ्ट-ग्लोइंग बेस के साथ न्यूड लिपस्टिक, हल्की स्मोकी आईज और मस्कारा-कोटेड लैशेज उनके लुक में निखार ला रहे हैं। उन्होंने अपने बालों को मिडल-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला छोड़ा है।

फैंस अलाया के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके पोस्ट पर दिल और फायर वाले इमोजी की बौछार कर रहे हैं। अलाया एफ का यह नया फोटोशूट फैशन लवर्स के लिए एक बेहतरीन स्टाइल इंस्पिरेशन है।