अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी की अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म इस दिन होगी रिलीज

आखिरी बार आप कब थिएटर में जाकर खुलकर हंसे थे और पूरा मज़ा लिया था? इस दिसंबर एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करती है। अक्षय कुमार, विद्या बालन और निर्देशक अनीस बज्मी एक बार फिर साथ आ रहे हैं एक बड़े फैमिली एंटरटेनर के लिए।

इस अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म की रिलीज़ डेट 4 दिसंबर 2026 तय की गई है। हाल ही में फिल्म का केरल शेड्यूल पूरा हुआ है और खबर है कि मेकर्स जल्द ही अक्षय कुमार का नया लुक या स्टिल शेयर कर सकते हैं।

यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेता-निर्देशक जोड़ियों में से एक अक्षय कुमार और अनीस बज्मी को फिर साथ ला रही है। दोनों ने पहले भी कई ऐसी मनोरंजक फिल्में दी हैं जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। कॉमेडी, मस्ती और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए मशहूर यह जोड़ी इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है।

श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ राशि खन्ना भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। वहीं विजय राज और सुदेश लहरी भी फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी को भी फिर से बड़े पर्दे पर साथ ला रही है। दोनों ने पहले कई लोकप्रिय फिल्मों में साथ काम किया है और दर्शकों के बीच उनकी जोड़ी आज भी काफी पसंद की जाती है।

फिल्म को शिरीष रेड्डी और कुलदीप राठौर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं केप ऑफ गुड फिल्म्स भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस की 60वीं फिल्म है। निर्माता दिल राजू एक बार फिर ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें बड़ा स्टार, दमदार निर्देशक और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा।

फिल्म की शूटिंग तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि यह 2026 के आखिर की सबसे बड़ी फैमिली एंटरटेनर फिल्मों में से एक होगी। ऐसे समय में जब बड़े पर्दे पर एक्शन और भव्य फिल्मों का दौर है, यह फिल्म पूरे परिवार को फिर से थिएटर तक खींच लाने का दम रखती है।