अक्षय कुमार की ‘समुक’ में हुई रजत कपूर की एंट्री, एलियन-साइंस फिक्शन फिल्म में निभाएंगे अहम किरदार

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार एक बार फिर सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए कुछ बिल्कुल नया और अनोखा लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी फिल्मों के चुनाव में विविधता लाने के लिए मशहूर अक्षय अब भारतीय सिनेमा में एक नए जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं।

एलियन और साइंस-फिक्शन की पृष्ठभूमि पर बन रही उनकी बहुचर्चित एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘समुक’ को लेकर फिल्म गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। अब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है—दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर रजत कपूर भी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की स्टारकास्ट का हिस्सा बन चुके हैं।



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इंडस्ट्री के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक रजत कपूर अपनी दमदार और बारीक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। मानसून वेडिंग, भेजा फ्राई, कपूर एंड संस, दृश्यम सीरीज और हाल ही में आई ओटीटी रिलीज 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने साबित किया है कि वे हर किरदार में जान फूंक देते हैं।

खबरों के अनुसार कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रजत कपूर एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावकारी भूमिका निभाएंगे। उनके शामिल होने से फिल्म की स्टारकास्ट को एक अलग ही गंभीरता और गहराई मिली है।

यूके में चल रही है इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग

विपुल अमृतलाल शाह के बैनर 'सनशाइन पिक्चर्स' के तले बन रही और आशिन ए शाह द्वारा को-प्रोड्यूस की जा रही फिल्म 'समुक' की शूटिंग इस समय यूके की खूबसूरत और सस्पेंस भरे लोकेशंस पर चल रही है। मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल लेवल पर तैयार कर रहे हैं।

फिल्म में भारी-भरकम CGI की जगह प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, हॉलीवुड स्तर के विजुअल्स और जीवंत क्रिएचर डिजाइन के लिए ऑस्कर-नॉमिनेटेड तकनीशियनों और स्टंट डायरेक्टर्स की टीम को शामिल किया गया है। मेकर्स का प्लान है कि इस बड़े थिएटर एक्सपीरियंस को साल 2027 में सिनेमाघरों में उतारा जाए।

अक्षय कुमार ने नए जॉनर पर जताई खुशी

अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में हमेशा नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। 'समुक' के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, मैंने जब 'समुक' की स्क्रिप्ट सुनी, तो मुझे इसका सब्जेक्ट बेहद दिलचस्प और अनोखा लगा। एलियन और सर्वाइवल थ्रिलर का यह जॉनर मेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया अनुभव होगा। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हूं।

एक तरफ जहां अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्मों की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं हाल ही में 11 सितंबर को उनकी बहुचर्चित फिल्म ‘हैवान’ बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान, श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर मुख्य भूमिकाओं में हैं।