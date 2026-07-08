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आकांक्षा रंजन का सिजलिंग एथनिक लुक वायरल, फ्लोरल सीक्विन साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन अपने फैशन सेंस और कमाल के स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। लेटेस्ट तस्वीरों में पारंपरिक पहनावे को मॉडर्न और सिजलिंग टच देते हुए आकांक्षा ने साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें बी-टाउन की अगली स्टाइल आइकॉन माना जा रहा है।
तस्वीरों में आकांक्षा ने डार्क शेड फ्लोरल प्रिंटेड सीक्विन साड़ी पहनी है। इसके साथ उन्होंने डीप ब्लैक कलर का स्ट्रेपलेस कॉरसेट ब्लाउज कैरी किया है, जिसमें बेहद बारीक शिमर और ग्लिटर वर्क साफ देखा जा सकता है। यह कॉरसेट ब्लाउज उनके कर्वी फिगर को परफेक्ट शेप दे रहा है।
साड़ी की शाइन और कॉरसेट का बोल्ड कॉम्बिनेशन उन्हें किसी डीवा जैसा लुक दे रहा है। हाथ में मैचिंग एम्ब्रॉएडर्ड पोटली बैग उनके इस लुक को पूरी तरह से कम्पलीट कर रहा है।
इन तस्वीरों में आकांक्षा एक से बढ़कर एक कातिलाना और सेक्सी पोज़ देती नजर आ रही हैं। कभी वो कैमरे की तरफ देखते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आंखों का जादू चला रही हैं, तो कभी सिजलिंग अंदाज में अपनी साड़ी का पल्लू लहरा रही हैं।
इस शिमरी आउटफिट को बैलेंस करने के लिए आकांक्षा ने अपने मेकअप और हेयर स्टाइल को काफी स्लीक और सटल रखा है। उन्होंने मिडिल पार्टिंग के साथ अपने स्ट्रेट बालों को खुला रखा है, जो उनके शोल्डर लाइन और कॉरसेट ब्लाउज को बखूबी हाइलाइट कर रहा है।
ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने गले में एक खूबसूरत स्लीक डायमंड और एमराल्ड नेकपीस पहना है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है। डार्क लिपस्टिक और न्यूड ग्लोइंग मेकअप के साथ उनका यह लुक किसी भी नाइट पार्टी या रेड कार्पेट इवेंट के लिए एकदम परफेक्ट है।
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जकार्ता में पीएम मोदी ने किया 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र, करण जौहर हुए भावुक
जब भारतीय सिनेमा की धमक वैश्विक मंचों पर सुनाई देती है, तो हर सिनेमाप्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में जकार्ता, इंडोनेशिया में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के बीच के सदियों पुराने और मजबूत होते रिश्तों को बयां करने के लिए बॉलीवुड के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर का सहारा लिया।
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भोजपुरी क्वीन और टेलीविजन स्टार मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद हॉट और दिलकश ब्राइडल फोटोशूट शेयर किया है। सुर्ख लाल रंग के पारंपरिक लहंगे और डीप-नेक ब्लाउज में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। हेवी कुंदन ज्वेलरी, नथ और मांगटीके के साथ उनके कातिलाना फेशियल एक्सप्रेशन्स ने फैंस को दीवाना बना दिया है। इंटरनेट पर उनका यह बोल्ड ब्राइडल लुक तेजी से ट्रेंड कर रहा है।