10 करोड़ मिलते तो देश छोड़ देती, गौरव खन्ना से तलाक और एलिमनी पर आकांक्षा चमोला का बड़ा खुलासा

टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का रिश्ता लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों के अलग होने और तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा रखी है। इसी बीच अफवाह उड़ी थी कि 'लॉक अप' फेम एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपने पति गौरव से एलिमनी (गुजारा भत्ता) के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की है।

अब आकांक्षा ने इन सभी दावों और सोशल मीडिया ट्रोल्स पर चुप्पी तोड़ते हुए बेहद खरी-खरी बातें कही हैं। मैशेबल इंडिया को दिए एक हालिया इंटरव्यू में जब आकांक्षा से पूछा गया कि क्या उन्होंने वास्तव में 10 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है, तो उन्होंने बेहद बेबाक अंदाज में अफवाहों को खारिज कर दिया।

आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, "अगर मांगा होता और मिल गया होता तो क्या मैं यहां बैठी होती? अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते, तो मैं कब का यह देश छोड़कर चली गई होती।"

गौरतलब है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी ने हाल ही में उनके तलाक पर कमेंट करते हुए कहा था कि उन्हें यकीन है कि आकांक्षा तलाक में गौरव से अच्छी-खासी रकम वसूलेंगी। आकांक्षा के इस ताजा बयान ने ओरी और सोशल मीडिया पर कयास लगा रहे लोगों को करारा जवाब दिया है।

10 साल बड़ा पति शुगर डैडी नहीं होता

गौरव और आकांक्षा की शादी के समय दोनों की उम्र के अंतर को लेकर भी ट्रोल्स ने एक्ट्रेस को निशाना बनाया था। आकांक्षा ने 24 साल की उम्र में गौरव से शादी की थी, जो उनसे 10 साल बड़े हैं। ट्रोल्स द्वारा खुद को 'शुगर डैडी सीकर' कहे जाने पर आकांक्षा ने कड़ा ऐतराज जताया।

उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि 30, 40 या 50 साल की उम्र के उन पुरुषों को आमतौर पर शुगर डैडी कहा जाता है जो काफी बड़े होते हैं। गौरव का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, केवल 10 साल बड़ा इंसान शुगर डैडी नहीं हो सकता।

इंस्टाग्राम पर अभी भी 'खन्ना' सरनेम क्यों?

सोशल मीडिया यूज़र्स लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि अलग होने के बावजूद आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से 'गौरव खन्ना' सरनेम क्यों नहीं हटाया है। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए आकांक्षा ने बताया कि वे खुद इसे बदलना चाहती हैं, लेकिन टेक कंपनी मेटा की तकनीकी समस्याओं और नियमों के कारण यूजरनेम अपडेट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, "मेटा वाले कर नहीं रहे हैं, वरना मैं कब का बदल चुकी होती।"

फैमिली प्लानिंग और दोबारा शादी पर बेबाक राय

गॉसिप गलियारों में यह चर्चा भी थी कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के दौरान फैमिली प्लानिंग और बच्चे चाहने की बात कर चुके हैं, लेकिन आकांक्षा इसके लिए तैयार नहीं थीं। जब इंटरव्यू में इस बारे में सवाल पूछा गया, तो आकांक्षा ने मजाकिया और बेबाक लहजे में इस टॉपिक को टाल दिया।

वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आगे चलकर किसी और से शादी करने और बच्चे पैदा करने का विचार करेंगी, तो उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा, "मैं अब दोबारा शादी ही नहीं करूंगी।"