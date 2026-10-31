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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (11:43 IST)

पान मसाला विज्ञापन पर FDA के नोटिस को अजय देवगन ने दी चुनौती, खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

Ajay Devgn
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (11:45 IST)
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन पान मसाला के विज्ञापन को लेकर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती देते हुए अजय देवगन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता ने अपनी याचिका में एफडीए की इस कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और असंगत करार दिया है।
 
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ द्वारा अजय देवगन की इस याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई किए जाने की संभावना है।
 
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची का विज्ञापन वास्तव में 'विमल पान मसाला' का सरोगेट विज्ञापन है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य में चबाने वाले तंबाकू और पान मसाले के निर्माण, बिक्री और प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है।
 
एफडीए का मानना है कि माउथ फ्रेशनर या इलायची के नाम पर किए जा रहे इस प्रचार का सीधा मकसद प्रतिबंधित पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा देना है। इसी नियम के उल्लंघन के आधार पर विभाग ने अजय देवगन सहित इस विज्ञापन अभियान का हिस्सा रहे अन्य बॉलीवुड सितारों को नोटिस जारी किया था।
अजय देवगन और एफडीए का क्या है तर्क?
अपनी याचिका में अजय देवगन ने तर्क दिया है कि एफडीए द्वारा उन्हें एक अभिनेता और ब्रांड एंबेसडर के रूप में निशाना बनाना गलत है। नोटिस निर्माता कंपनी को जारी किया जाना चाहिए था न कि सिर्फ विज्ञापन में काम करने वाले कलाकारों को। अजय देवगन के अनुसार, किसी उत्पाद के विज्ञापन में अभिनय करना कंपनी के उत्पादन या वितरण से संबंधित नहीं होता, इसलिए सीधे तौर पर अभिनेताओं को जिम्मेदार ठहराना मनमाना कदम है।
 
दूसरी ओर, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि इन अभिनेताओं ने राज्य के खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है।
 
आयुक्त तुकाराम मुंढे के अनुसार, अजय देवगन के हाईकोर्ट पहुंचने के बावजूद एफडीए अपनी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया जारी रखेगा और इस मामले को अगले सप्ताह संयुक्त आयुक्त के समक्ष निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
 
बॉलीवुड और सेरोगेट विज्ञापनों का पुराना विवाद
यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े बॉलीवुड स्टार को पान मसाला या तंबाकू से जुड़े ब्रांड का विज्ञापन करने पर आलोचना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकार भी ऐसे विज्ञापनों से खुद को अलग कर चुके हैं और सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं।
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