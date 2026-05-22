ऐश्वर्या राय बच्चन ने भरी Cannes 2026 के लिए उड़ान, बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक 'कान फिल्म फेस्टिवल 2026' का रोमांच इस समय अपने चरम पर है। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस पिछले कई दिनों से बेहद बेचैन थे। इंटरनेट पर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार भी ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरेंगी या नहीं?

लेकिन अब इन सभी अफवाहों और सस्पेंस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। ऐश्वर्या राय बच्चन को शुक्रवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उन्होंने सीधे फ्रेंच रिवेरा के लिए उड़ान भरी। हर बार की तरह इस बार भी उनके साथ उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर बेटी आराध्या बच्चन मौजूद थीं।

एयरपोर्ट पर दिखा ऐश्वर्या का 'बॉस लेडी' अंदाज

मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही ऐश्वर्या ने कदम रखा, उनका लुक सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। इस खास सफर के लिए ऐश्वर्या ने कैजुअल कपड़ों के बजाय बेहद सोफिस्टिकेटेड और शार्प 'ऑल-ब्लैक' आउटफिट चुना।

ऐश्वर्या ने मशहूर डिजाइनर ध्रुव कपूर के कलेक्शन से एक स्ट्रक्चर्ड ब्लैक ब्लेज़र कैरी किया। इस जैकेट पर पैडेड शोल्डर्स और शानदार ब्लैक फ्लोरल बीडेड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इस कस्टमाइज्ड ब्लेजर को उन्होंने सैटिन ब्लैक ब्लाउज और फ्लोइंग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था।

अपने लुक को पूरा करने के लिए ऐश्वर्या ने ब्राउन हैंडल वाला क्लासिक ब्लैक डायना बैग कैरी किया और पैरों में हील वाले स्लीक ब्लैक बूट्स पहने थे। विंग्ड आईलाइनर, हाइलाइट किए गए गुलाबी गाल और उनकी पसंदीदा ब्राइट लिपस्टिक के साथ बीच से पार्टिंग किए हुए सीधे बाल ऐश्वर्या के लुक को परफेक्ट बना रहे थे।

आराध्या बच्चन ने भी एयरपोर्ट पर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा। आराध्या अपनी मां के साथ कलर-कोर्डिनेटेड लुक में नजर आईं, लेकिन उसमें उन्होंने अपना खुद का 'जेन-जी' ट्विस्ट जोड़ा। आराध्या ने ब्लैक फ्लेयर्ड जींस के साथ व्हाइट एंड ब्लैक टॉप पहना था, जिसके ऊपर उन्होंने स्टाइलिश ब्लैक लेदर जैकेट कैरी की थी। कंफर्टेबल लुक के लिए उन्होंने पैरों में व्हाइट स्नीकर्स पहने थे।

मां-बेटी की इस जोड़ी ने मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज दिए। इस दौरान एक बेहद प्यारा पल भी कैमरे में कैद हुआ, जब ऐश्वर्या ने भीड़ में एक छोटे फैन के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई और फोटोग्राफर्स का भी ख्याल रखा। इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर फैंस 'Finally... can't wait for her look' और 'अब आएगा मजा' जैसे कमेंट्स कर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 2002 में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म 'देवदास' के लिए कान में अपना ऐतिहासिक डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2003 से वे लगातार एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रही हैं। यह उनका कान का 24वां साल है।