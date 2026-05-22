शुक्रवार, 22 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. aishwarya rai bachchan leave for cannes 2026 with daughter aaradhya airport look viral
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : शुक्रवार, 22 मई 2026 (12:42 IST)

ऐश्वर्या राय बच्चन ने भरी Cannes 2026 के लिए उड़ान, बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

Aishwarya Rai Cannes 2026
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक 'कान फिल्म फेस्टिवल 2026' का रोमांच इस समय अपने चरम पर है। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस पिछले कई दिनों से बेहद बेचैन थे। इंटरनेट पर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार भी ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरेंगी या नहीं?
 
लेकिन अब इन सभी अफवाहों और सस्पेंस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। ऐश्वर्या राय बच्चन को शुक्रवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उन्होंने सीधे फ्रेंच रिवेरा के लिए उड़ान भरी। हर बार की तरह इस बार भी उनके साथ उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर बेटी आराध्या बच्चन मौजूद थीं।
 
एयरपोर्ट पर दिखा ऐश्वर्या का 'बॉस लेडी' अंदाज
मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही ऐश्वर्या ने कदम रखा, उनका लुक सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। इस खास सफर के लिए ऐश्वर्या ने कैजुअल कपड़ों के बजाय बेहद सोफिस्टिकेटेड और शार्प 'ऑल-ब्लैक' आउटफिट चुना।
ऐश्वर्या ने मशहूर डिजाइनर ध्रुव कपूर के कलेक्शन से एक स्ट्रक्चर्ड ब्लैक ब्लेज़र कैरी किया। इस जैकेट पर पैडेड शोल्डर्स और शानदार ब्लैक फ्लोरल बीडेड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इस कस्टमाइज्ड ब्लेजर को उन्होंने सैटिन ब्लैक ब्लाउज और फ्लोइंग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था।
 
अपने लुक को पूरा करने के लिए ऐश्वर्या ने ब्राउन हैंडल वाला क्लासिक ब्लैक डायना बैग कैरी किया और पैरों में हील वाले स्लीक ब्लैक बूट्स पहने थे। विंग्ड आईलाइनर, हाइलाइट किए गए गुलाबी गाल और उनकी पसंदीदा ब्राइट लिपस्टिक के साथ बीच से पार्टिंग किए हुए सीधे बाल ऐश्वर्या के लुक को परफेक्ट बना रहे थे।
 
आराध्या बच्चन ने भी एयरपोर्ट पर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा। आराध्या अपनी मां के साथ कलर-कोर्डिनेटेड लुक में नजर आईं, लेकिन उसमें उन्होंने अपना खुद का 'जेन-जी' ट्विस्ट जोड़ा। आराध्या ने ब्लैक फ्लेयर्ड जींस के साथ व्हाइट एंड ब्लैक टॉप पहना था, जिसके ऊपर उन्होंने स्टाइलिश ब्लैक लेदर जैकेट कैरी की थी। कंफर्टेबल लुक के लिए उन्होंने पैरों में व्हाइट स्नीकर्स पहने थे।
 
मां-बेटी की इस जोड़ी ने मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज दिए। इस दौरान एक बेहद प्यारा पल भी कैमरे में कैद हुआ, जब ऐश्वर्या ने भीड़ में एक छोटे फैन के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई और फोटोग्राफर्स का भी ख्याल रखा। इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर फैंस 'Finally... can't wait for her look' और 'अब आएगा मजा' जैसे कमेंट्स कर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं।
 
ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 2002 में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म 'देवदास' के लिए कान में अपना ऐतिहासिक डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2003 से वे लगातार एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रही हैं। यह उनका कान का 24वां साल है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

काश कोई होता सुनने वाला, संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने खोले बचपन के दर्दनाक राज

काश कोई होता सुनने वाला, संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने खोले बचपन के दर्दनाक राजअक्सर 'स्टार किड' शब्द सुनते ही दिमाग में विशेषाधिकार, चकाचौंध और एक बेहद आसान व आलीशान जिंदगी की तस्वीर उभरती है। लेकिन बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की सबसे बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त की कहानी इस धारणा के बिल्कुल उलट है। हाल ही में पॉडकास्ट शो इनसाइड थॉट्स आउट लाउड में शामिल हुईं त्रिशाला ने अपनी जिंदगी के उन पलों से पर्दा उठाया, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने भरी Cannes 2026 के लिए उड़ान, बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

ऐश्वर्या राय बच्चन ने भरी Cannes 2026 के लिए उड़ान, बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉटदुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक 'कान फिल्म फेस्टिवल 2026' का रोमांच इस समय अपने चरम पर है। इंटरनेट पर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार भी ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरेंगी या नहीं? ऐश्वर्या राय बच्चन को शुक्रवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उन्होंने सीधे फ्रेंच रिवेरा के लिए उड़ान भरी।

क्या कंगना रनौट ने रचाई गुपचुप शादी? एक्ट्रेस के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां देख फैंस हुए शॉक्ड

क्या कंगना रनौट ने रचाई गुपचुप शादी? एक्ट्रेस के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां देख फैंस हुए शॉक्डबॉलीवुड की 'क्वीन' यानी कंगना रनौट एक बार फिर इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं। फिल्मों से लेकर राजनीति के गलियारों तक अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में कंगना के बदले हुए हुलिए ने हर किसी को हैरान कर दिया है।

रिश्तों की गर्माहट और बदलते दौर की कहानी लेकर आ रही है फिल्म 'बैलेंस', दिखेगा रोहिताश्व गौड़ का नया अवतार

रिश्तों की गर्माहट और बदलते दौर की कहानी लेकर आ रही है फिल्म 'बैलेंस', दिखेगा रोहिताश्व गौड़ का नया अवतारआज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में इंसान लगातार सफलता, करियर और बेहतर जीवनशैली की दौड़ में शामिल है। इस भागदौड़ में रिश्तों की गर्माहट, परिवार का साथ और अपनों के लिए समय कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे दौर में दर्शक उन कहानियों से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, जिनमें उन्हें अपनी ही जिंदगी की झलक दिखाई देती है।

नेटफ्लिक्स पर छाई 'कर्तव्य', सैफ अली खान की फिल्म बनी ग्लोबल सेंसेशन

नेटफ्लिक्स पर छाई 'कर्तव्य', सैफ अली खान की फिल्म बनी ग्लोबल सेंसेशनरेड चिलीज एंटरटेनमेंट की फिल्म 'कर्तव्य', जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, धीरे-धीरे इस साल के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले क्राइम ड्रामा के रूप में उभर रही है। सैफ अली खान के लीड रोल वाली यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही गहरा असर छोड़ रही है और न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी दर्शकों के बीच लगातार सुर्खियां बटोर रही है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com